При пожаре в волгоградском хуторе погибли два человека

В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домов хутора Сухов-2, обнаружили тела 82-летней хозяйки жилища и ее 57-летнего сына, сообщает пресс-служба управления СК по Волгоградской области.

По предварительным данным, первым дым и пламя увидел сосед, который незамедлительно сообщил о случившемся в экстренные службы. На место прибыли пожарные, но к тому моменту огонь уже распространился по деревянным конструкциям жилой постройки. Спастись находившимся там людям не удалось.

Погибшие проживали вдвоем, при этом мужчина регулярно злоупотреблял спиртным и курил в доме. Весной по его вине уже происходило возгорание, но тогда пожара и человеческих жертв удалось избежать. Его тело спасатели обнаружили в коридоре. Пенсионерка в силу преклонного возраста и заболеваний с трудом передвигалась по дому - ее нашли в спальной комнате.

На месте происшествия продолжают работать следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что сообщение диспетчер получил в 01:15 по местному времени. Сгорел дом на улице Кирова. Пламя потушили в 03:20. Причина пожара устанавливается.

За последние сутки на территории области зарегистрировано 68 пожаров, из них 46 - это горящая трава, 10 раз пожарные выезжали гасить горение мусора.