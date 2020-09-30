В Калмыкии экс-министра заподозрили в мошенничестве на 20 млн рублей

Бывшего министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии подозревают в мошенничестве на сумму 20 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении экс-чиновника уголовное дело.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, он подозревается в том, что сумел вывести 97-километровый водовод "Чограй-Элиста" из республиканской собственности и продать по заниженной стоимости в пользу третьих лиц. Затем чиновник и его сообщник организовали незаконный демонтаж стальных труб, а полученными за них деньгами распорядились по своему усмотрению.

Расследование продолжается.