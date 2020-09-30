В Крыму суд вернул государству два участка у Карадагского заповедника

Новости

СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу 17:48
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 17:41
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 17:15
Актерский состав нового фильма Содерберга пополнился новыми именами 17:06
Инвалидам будут выдавать коляски без привязки к месту жительства 16:51
Lufthansa прекратила подготовку новых пилотов 16:48
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы 16:20
Объявлены даты проведения "Нашествия" в 2021 году 16:18
В Минпромторге сообщили об иностранных утюгах с прослушкой 16:08
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 19:15
Рубрика: Общество

В Крыму суд вернул государству два участка у Карадагского заповедника

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Растянувшаяся на полгода эпопея со скандальной стройкой у родника Лягушка у границ заповедника Кара-Даг и поселка Щебетовка пришла к промежуточному результату. Суд изъял у бывшего собственника два земельных участка. Еще наверняка будет апелляционная инстанция, но все равно налицо - промежуточная победа общественности. Стройка остановлена.
Фото: Артем Мельниченко Фото: Артем Мельниченко
Фото: Артем Мельниченко

История началась в 2005 году, а достоянием гласности она стала в апреле нынешнего года. 15 лет назад Щебетовский поссовет выделил некоей местной жительнице два земельных участка площадью 0,15 и 0,23 гектара, вплотную примыкающих к границам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского - ныне природному заповеднику РАН. Больший из них предназначался для сельскохозяйственного использования, а меньший - под ИЖС. Дальше оба надела по классической схеме махинаций были пропущены через несколько сделок купли-продажи, пока, наконец, не оказались в руках у жителя Ленинского района Крыма Наиля Абибулаева.

И никто бы не узнал обо всей этой многоходовой комбинации, если бы в апреле нынешнего года на этом месте не началось строительство. Оба участка огородили сеткой, спилили деревья и кустарник, появился строительный вагончик, началась заливка фундамента. Неподалеку от этого места находится источник Лягушка, куда местные жители Щебетовки и Коктебеля приезжают за родниковой водой. Они то и забили тревогу, решив, что рядом с заповедником началось строительство очередного коттеджного поселка для VIP-персон.

Фото: Александр Горный
Почему власти Крыма не могут остановить стройку у Карадагского заповедника

Позже выяснилось, что у нынешнего собственника формально все документы в порядке. Минэкологии РК подтвердило, что оба участка не попадают в водоохранную зону родника. Заповедник свою охранную зону границ юридически оформить не успел, хотя сами границы обозначены давно. Как ни странно, и в Госстройнадзоре заверили: экологическая экспертиза проекта не нужна, а проектная документация при строительстве или реконструкции дома физическим лицом не нужна.

Дальше на защиту Лягушки стала вся общественность двух поселков, депутаты Феодосии и местная администрация. Вмешалась природоохранная прокуратура. На место выезжала комиссия правительства Крыма во главе с вице-премьером Евгением Кабановым. В конце концов, Феодосийский городской суд буквально завалили исками к владельцу скандальной стройки. Одновременно исковые заявления подали министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, министерство имущественных и земельных отношений Крыма и местная общественность. 29 сентября Феодосийский городской суд удовлетворил требования двух министерств - он счел незаконным владение жителем Ленинского района двумя земельными участками и истребовал их в собственность Республики Крым.

В Крыму суд приостановил скандальную стройку у подножия Кара-Дага

- Кроме того, решением суда отказано в удовлетворении встречного иска собственника участков о признании добросовестным приобретателем, - говорится в решении суда.

Местные активисты так и не поняли позицию уже бывшего владельца скандальной стройки. По их словам, он оказался человеком не контактным, и кроме угроз перекрыть источник Лягушка ничего другого от него они не слышали.

- Мы так и не знаем, является ли Абибулаев истинным владельцем этих двух земельных наделов, или он подставное лицо, - рассказал "РГ" депутат Феодосийского горсовета, подававший иск вместе с общественниками Артем Мельниченко. - Будет или нет апелляционная инстанция, мы тоже не знаем. Но если будет, думаю, Апелляционный суд окончательно поставит точку в этой истории.

Пока стройка у границ Кара-Дага остановлена, и общественность удовлетворена этим решением.

В регионах Общество Природа Общество Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19