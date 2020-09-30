В Крыму суд вернул государству два участка у Карадагского заповедника

Растянувшаяся на полгода эпопея со скандальной стройкой у родника Лягушка у границ заповедника Кара-Даг и поселка Щебетовка пришла к промежуточному результату. Суд изъял у бывшего собственника два земельных участка. Еще наверняка будет апелляционная инстанция, но все равно налицо - промежуточная победа общественности. Стройка остановлена.

История началась в 2005 году, а достоянием гласности она стала в апреле нынешнего года. 15 лет назад Щебетовский поссовет выделил некоей местной жительнице два земельных участка площадью 0,15 и 0,23 гектара, вплотную примыкающих к границам Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского - ныне природному заповеднику РАН. Больший из них предназначался для сельскохозяйственного использования, а меньший - под ИЖС. Дальше оба надела по классической схеме махинаций были пропущены через несколько сделок купли-продажи, пока, наконец, не оказались в руках у жителя Ленинского района Крыма Наиля Абибулаева.

И никто бы не узнал обо всей этой многоходовой комбинации, если бы в апреле нынешнего года на этом месте не началось строительство. Оба участка огородили сеткой, спилили деревья и кустарник, появился строительный вагончик, началась заливка фундамента. Неподалеку от этого места находится источник Лягушка, куда местные жители Щебетовки и Коктебеля приезжают за родниковой водой. Они то и забили тревогу, решив, что рядом с заповедником началось строительство очередного коттеджного поселка для VIP-персон.

Позже выяснилось, что у нынешнего собственника формально все документы в порядке. Минэкологии РК подтвердило, что оба участка не попадают в водоохранную зону родника. Заповедник свою охранную зону границ юридически оформить не успел, хотя сами границы обозначены давно. Как ни странно, и в Госстройнадзоре заверили: экологическая экспертиза проекта не нужна, а проектная документация при строительстве или реконструкции дома физическим лицом не нужна.

Дальше на защиту Лягушки стала вся общественность двух поселков, депутаты Феодосии и местная администрация. Вмешалась природоохранная прокуратура. На место выезжала комиссия правительства Крыма во главе с вице-премьером Евгением Кабановым. В конце концов, Феодосийский городской суд буквально завалили исками к владельцу скандальной стройки. Одновременно исковые заявления подали министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма, министерство имущественных и земельных отношений Крыма и местная общественность. 29 сентября Феодосийский городской суд удовлетворил требования двух министерств - он счел незаконным владение жителем Ленинского района двумя земельными участками и истребовал их в собственность Республики Крым.

- Кроме того, решением суда отказано в удовлетворении встречного иска собственника участков о признании добросовестным приобретателем, - говорится в решении суда.

Местные активисты так и не поняли позицию уже бывшего владельца скандальной стройки. По их словам, он оказался человеком не контактным, и кроме угроз перекрыть источник Лягушка ничего другого от него они не слышали.

- Мы так и не знаем, является ли Абибулаев истинным владельцем этих двух земельных наделов, или он подставное лицо, - рассказал "РГ" депутат Феодосийского горсовета, подававший иск вместе с общественниками Артем Мельниченко. - Будет или нет апелляционная инстанция, мы тоже не знаем. Но если будет, думаю, Апелляционный суд окончательно поставит точку в этой истории.

Пока стройка у границ Кара-Дага остановлена, и общественность удовлетворена этим решением.