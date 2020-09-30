В Новороссийске мошенник обманул женщин на два миллиона рублей

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего приезжего из соседнего региона по части 2 статьи 158 и части 3 статьи 159 УК РФ (кража и мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемый знакомился с женщинами в социальных сетях, сообщая о себе ложные сведения и представляясь бизнесменом или бывшим сотрудником правоохранительных органов, а затем под предлогом трудной жизненной ситуации просил одолжить ему деньги, которые обещал вернуть в ближайшее время.

Общаясь одновременно с несколькими потерпевшими, злоумышленник действовал различными способами. Так, войдя в доверие к местной жительнице, мужчина взял у нее взаймы 250 тысяч рублей, а затем убедил приобрести квартиру в более престижном районе города. Пообещав оплатить первоначальный взнос, он получил от потерпевшей еще около 100 тысяч рублей.

Потом обвиняемый якобы из-за неисправности мобильного телефона перестал с ней общаться, и она согласилась оформить на себя кредит и передать аппарат стоимостью около 80 тысяч рублей. Кроме того, за время отношений с обвиняемым потерпевшая лишилась своего автомобиля, который передала ему для ремонта. Кроме того, злоумышленник похитил с банковской карты заявительницы деньги, а из ее дома - золотой браслет стоимостью около 50 тысяч рублей.

Установлено, что в это же время обвиняемый, познакомившись с жительницей Геленджика и узнав о том, что женщине нужна помощь в обучении сына, предложил свое содействие в решении этого вопроса. Получив от потерпевшей 650 тысяч рублей, он перестал выходить на связь.

Расследование установило причастность обвиняемого к шести эпизодам. Общая сумма ущерба четырем потерпевшим составила более двух миллионов рублей. Подсудимого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.