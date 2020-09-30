На Дону во время урагана дерево раздавило машину с людьми

В станице Багаевской Ростовской области дерево упало и раздавило легковой автомобиль с водителем и пассажиром. Находившиеся в салоне машины 36-летний мужчина и его 21-летний товарищ погибли на месте.

Трагедия произошла на улице Первомайской. По предварительным данным, причиной падения дерева стали сильные порывы восточного ветра.

Ранее региональное МЧС сообщало об усилении скорости ветра до 24 метров в секунду.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Все обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения правил благоустройства при содержании зеленых насаждений, а также взят на контроль ход проверки, организованной СК России.