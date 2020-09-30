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30.09.2020 15:10
Рубрика: Происшествия

На Дону во время урагана дерево раздавило машину с людьми

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба СК РФ по Ростовской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ростовской области
Фото: Пресс-служба СК РФ по Ростовской области

В станице Багаевской Ростовской области дерево упало и раздавило легковой автомобиль с водителем и пассажиром. Находившиеся в салоне машины 36-летний мужчина и его 21-летний товарищ погибли на месте.

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Трагедия произошла на улице Первомайской. По предварительным данным, причиной падения дерева стали сильные порывы восточного ветра.

Ранее региональное МЧС сообщало об усилении скорости ветра до 24 метров в секунду.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Все обстоятельства ЧП будут установлены в ходе проверки. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения правил благоустройства при содержании зеленых насаждений, а также взят на контроль ход проверки, организованной СК России.

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