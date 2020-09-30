Видео: У берегов Крыма прошел мощный смерч

У берегов Алушты над Черным морем прошел сильный смерч. Видео с атмосферным вихрем размещено в аккаунте алуштинского отеля "Санта Барбара".

В подписях к видео пользователи назвали стихию "мощью" и "жутью".

Смерчи нередко проходят над Крымским полуостровом. Так, в августе в Сакском районе очевидцы сняли вихрь, который перемещался, поднявшись в грозовое облако.

А в июле очевидцы сняли на видео крупный смерч в Азовском море около Щелкино. Месяцем раньше вихрь зафиксировали на западе полуострова, в Раздольненском районе.

В эти дни на полуостров пришел балканский циклон, принесший с собой обильные осадки. Только накануне местами выпало до 30 миллиметров дождя. В Керчи сегодня после сильного ливня затопило улицы.