Видео: В Новороссийске мощный ливень затопил дороги и улицы

На Новороссийск обрушился грозовой ливень. По словам очевидцев, выложивших Сеть видео с кадрами разгула стихии, в полдень вдруг стало темно, небо закрыли густые тучи, налетел шквалистый ветер, а затем дождь полил как из ведра.

Непогода сопровождалась сильной грозой. Горожане рассказывают о подтопленных дорогах и улицах, размещают видео в социальных сетях, а мэрия просит не покидать здания без необходимости.

"В ближайшие шесть часов сегодня, 30 сентября, и на протяжении следующих суток в районе города Новороссийск ожидаются сильные осадки, ливни, возможен подъем уровня воды в реках. Просьба без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на отрытую низинную территорию и передвижение на личном транспорте. Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио", - говорится в сообщении мэрии Новороссийска.

По информации пресс-служба администрации Новороссийска, для предупреждения об опасном явлении в городе включены сирены оповещения.

А накануне в Краснодарском крае было объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Сообщалось, что в течение суток 30 сентября, первого и второго октября местами на Кубани (за исключением Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Над Черным морем на участке Анапа - Магри имеется опасность формирования смерчей.