Челябинский аэропорт перестал принимать самолеты из-за тумана

Челябинский аэропорт приостановил прием и отправку авиарейсов из-за сильного тумана. Часть самолетов направлена на запасной аэродром Кольцово, сообщили в среду в воздушной гавани.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями задержан вылет двух рейсов в Москву - в аэропорты Домодедово и Шереметьево, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Авиарейсы из Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы Волгограда и Ростова направлены в Екатеринбургский аэропорт Кольцово. Они вылетят в Челябинск, как только рассеется туман.

С пассажирами работают представители авиакомпаний. Екатеринбургский аэропорт Кольцово работает без каких-либо ограничений.