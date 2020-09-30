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30.09.2020 16:32
Рубрика: Происшествия

Стихия против прибыли

В Тюмени расследуют дело о падении кранов на стройплощадке
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 221(8275)
Печальную статистику падения башенных кранов пополнили сразу три крушения, причем произошли они одновременно на одной стройплощадке в Тюмени. По счастливой случайности обошлось без жертв, но есть тяжело травмированные. Один из них, пробывший в реанимации свыше недели, нуждается в длительной реабилитации. Это ЧП - роковое стечение неблагоприятных обстоятельств или следствие чьего-то пофигизма? Ответ на вопрос ищут сотрудники СК, расследующие уголовное дело, прокуроры и инспекторы Ростехнадзора.
ЧП привело к серьезному ущербу для владельца башенных кранов, сдающего их в аренду, а также девелопера, частично заморозившего работы на стройплощадке. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ ЧП привело к серьезному ущербу для владельца башенных кранов, сдающего их в аренду, а также девелопера, частично заморозившего работы на стройплощадке. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
ЧП привело к серьезному ущербу для владельца башенных кранов, сдающего их в аренду, а также девелопера, частично заморозившего работы на стройплощадке. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

С начала года в России зафиксировано восемь аварий с башенными кранами, они унесли жизни двух человек. Практика показывает: нередко вполне исправные конструкции опрокидывает ураганный ветер. В Тюмени именно он привел к беде. Однако только эти три крана на улице Тимофея Кармацкого рухнули, тогда как сотни таких же по всему городу устояли. Почему?

Строительство жилого комплекса идет на обширном пустыре близ озера Алебашево, на открытом всем ветрам пространстве: вероятно, они здесь при штормовых порывах могут набрать большую силу, нежели на других городских территориях.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге на стройке упала стрела башенного крана

- Может быть, и большую, только разница в скорости ветра не принципиальна. В тот день ураган немало "нашалил", кое-где даже разрушил кирпичную кладку балконов на высотных домах. Но если кран заранее подготовить к "нападению" шквалистого ветра, тот ему нипочем. На Кармацкого он как будто застал врасплох: работу строители не прерывали, хотя о приближении с запада грозового фронта синоптики "трубили" заранее, - говорит крановщик с 14-летним стажем, ныне пенсионер Анатолий Гальков. Он переживает за здоровье пострадавших, внимательно отслеживает все детали ЧП из соцсетей, открытых информационных источников.

И вправду, неожиданной, внезапной ту бурю не назовешь - накануне МЧС разослало по мобильной связи, другим телекоммуникационным каналам штормовое предупреждение. Далеко не всегда таковое означает неминуемость угрозы - ожидаемая погодная аномалия может затронуть лишь локальный участок, находящийся вдали от жилья, а то и вовсе "улетучиться". Поэтому, по словам Галькова, в регионах руководители подрядных организаций, сами крановщики предупреждения МЧС воспринимают подчас со скепсисом. Останавливать стройку, пусть и на несколько часов, по понятным причинам не хочется, ориентиром служит негласное указание начальства "действовать по ситуации".

Но ситуация при крайне нестабильном атмосферном фронте может измениться в считанные минуты, а то и секунды. Когда тут успеть застопорить кран, эвакуироваться из кабины? Крушения башенных зафиксированы на видео - каменщики снимали их из строящихся домов на свои телефоны, с ужасом наблюдая за происходящим. Сначала грохнулся на землю один кран, следом потерял устойчивость второй и при падении зацепил соседний.

Последний повалился на возводимое на уровне 3-4 этажа здание, которое согнуло конструкцию, словно железный прутик, зато предотвратило удар кабины машиниста о землю - он отделался испугом и легкими ушибами, сам выбрался наружу. Менее повезло другому крановщику - его после извлечения из покореженной кабины сразу доставили в операционную. Он идет на поправку, а вот третий пострадавший пока прикован к больничной койке: переломы множественные, некоторые очень опасны для здоровья, восстановление ожидается долгим.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
На трассе под Екатеринбургом пешеходный мост обрушился на грузовик

Следует сказать о важных для этой печальной истории технических деталях. Тревожный прогноз синоптиков - не единственный знак опасности. Каждый башенный кран должен иметь анемометр, определяющий скорость ветра. В тот злополучный сентябрьский день, согласно свидетельствам некоторых крановщиков на других стройплощадках Тюмени, прибор показывал перед максимальным напором стихии скорость около 25-30 метров в секунду.

Между тем, как пояснили эксперты Ростехнадзора, критическими считаются уже 20-метровые порывы, если кран продолжает выполнять операции с грузом, если его стрела не развернута по направлению ветра, если он не поставлен на стояночное место с закреплением противоугонных захватов на рельсовой дорожке. Само собой, машинист должен немедленно спуститься вниз. Судя же по показаниям пострадавших и свидетелей, содержанию видеозаписей, ветер погнал потерявший управление кран по рельсам и затем опрокинул, когда тот уткнулся в тупик.

Распорядок действий при штормовых предупреждениях подробно изложен в должностных инструкциях, правилах техники безопасности, правилах эксплуатации строительных механизмов. Они были проигнорированы? Остается дождаться завершения расследования всех обстоятельств дела. И будем надеяться, что строительные компании извлекут уроки из происшедшего.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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