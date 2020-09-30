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30.09.2020 21:27
Рубрика: Общество

Поликлиника меня бережет

Время ожидания в очереди у регистратуры уменьшилось в четыре раза
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург) , Наталья Коротченко (Астрахань) , Нина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Ну какому ребенку нравится ходить по больницам, а уж тем более сидеть в очереди? Заведующий педиатрической службой областной больницы N 4 в тюменском городе Ишиме Александр Ходов признается, что после обновления детской поликлиники, которая обслуживает 20 тысяч маленьких пациентов, проводить время в ожидании приема ребятам будет комфортнее. И это один из показательных примеров. Ведь благодаря нацпроекту "Здравоохранение" все больше медицинских учреждений переходят на бережливые технологии - когда экономится время пациента и врача.
Девять месяцев велась реконструкция поликлиники в Первоуральске, и сейчас пациенты ахнули: "Не узнать!" Фото: Пресс-служба Первоуральской городской больницы Девять месяцев велась реконструкция поликлиники в Первоуральске, и сейчас пациенты ахнули: "Не узнать!" Фото: Пресс-служба Первоуральской городской больницы
Девять месяцев велась реконструкция поликлиники в Первоуральске, и сейчас пациенты ахнули: "Не узнать!" Фото: Пресс-служба Первоуральской городской больницы

- Поменять "начинку" ишимской поликлиники удалось благодаря именно финансовой поддержке нацпроекта "Здравоохранение", - говорит Александр Ходов. - Все переустраиваем по принципам "бережливости".

Фото: Михаил Синицын
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И много чего сделали. Первым делом отремонтировали вход. Издалека пациентам видна красивая световая вывеска. Вместо старых дверей, которые надо было постоянно "придерживать", установили автоматические раздвижные, чему не могут не радоваться мамы с колясками. Вызова к регистратуре пациенты ожидают на мягких диванах. Такие же есть в холлах рядом с кабинетами. Следуя удобной навигации, никто не потеряется. Ребятишки уже оценили яркие фигуры доктора Айболита и зверят, которые можно разглядывать, скрашивая время перед прививкой.

Свердловская область тоже применяет новые технологии бережливости: первая такая поликлиника для взрослых открылась в промышленном городе Первоуральск. Причем в знаковую дату - Всемирный день безопасности пациентов. Само здание медучреждения помнит еще сталинские времена. Его возвели в начале 50-х как настоящий дворец здоровья: с колоннами, порталами и прочими атрибутами стиля ампир. К началу двухтысячных ампир сильно обветшал, и поликлинику, обслуживающую более 34 тысяч уральцев, пациенты воспринимали как анахронизм. В этом году в ее обновление вложили 18 миллионов рублей. Девять месяцев велась реконструкция, и сейчас, после торжественного открытия, пациенты ахнули: "Не узнать!"

- Я уже подала заявление о переводе меня на обслуживание в эту поликлинику. Она ближе к дому, здесь явно будет проще записаться на прием к врачу и времени в ожидании проведу меньше, - признается жительница Первоуральска Наталья Родионова.

Вызова к регистратуре пациенты ожидают на мягких диванах, а удобная навигация помогает найти кабинет нужного врача

В основе бережливого подхода в здравоохранении, как и в производстве, - новые технологии в организации амбулаторной помощи. Упрощается запись на прием к врачу, происходит разделение потоков пациентов, при котором контакт больных и здоровых сводится к минимуму. Что сейчас особо важно.

- Как в банке. Когда на табло загорается номер, человека вызывают, и мы начинаем работать с ним. Направляем к врачам, даем талоны на прием, заносим все данные пациента, - поясняет регистратор Светлана Маркова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Некоторые горожане, особенно пожилые, зайдя в давно знакомое медучреждение, теряются. Сориентироваться, куда идти, помогает не только администратор, но и новая система навигации. Ежедневная нагрузка поликлиники - более 750 пациентов. Для небольшого города это солидный поток, и выверенная до минут система приема позволит докторам не захлебываться от нагрузки. В Первоуральске не одна поликлиника - все они до 2024 года станут бережливыми, - пояснила руководитель регионального центра организации первичной медико-социальной помощи Свердловской области Елена Жолобова.

В Астраханской области первой на бережливые технологии перешла детская городская поликлиника N 1. Здесь полностью перестроили навигацию с учетом специфики медучреждения, где главные посетители - дети: установили автоматические двери на входе, а возле врачебных кабинетов оформили игровые зоны с горками, машинками и конструкторами и повесили экраны, где показывают мультфильмы, а для детских колясок выделили отдельное помещение. В фойе посетителей встречает инфомат, где можно получить электронный талон в регистратуру, причем очереди в нее не бывает.

- Мы разделили работу регистратуры на три зоны: ресепшен, картохранилище и кол-центр, - рассказала главврач медицинского учреждения Наиля Брысина. - Большинство родителей записывают детей к врачу онлайн или по телефону. К назначенному времени медработники находят и доставляют в кабинет врача карты пациентов. В результате очередей нет.

Бабушка одного из маленьких пациентов Наталья Тихонова признается:

- Если идем к педиатру, я провожу в поликлинике минут 10-15 минут. Иногда задерживаемся, но только потому, что внук просится поиграть на горке. - А взять эпидсправку, так это вообще пять минут!

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