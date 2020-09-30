На Урале из незаконного оборота изъяли четыре килограмма золота

В городе Магнитогорске Челябинской области во время нелегальной сделки оперативники УФСБ изъяли у подозреваемых золотые слитки массой более четырех килограммов и 4,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- 29 сентября в городе Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков были задержаны двое местных жителей и житель республики Башкортостан, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - У подозреваемых изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки и большая сумма денег. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения, отметили в СК региона.