На Урале отдали под суд мужчину, выбросившего котенка с шестого этажа

В Челябинске передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. 37-летнему горожанину, выбросившему из окна домашнего питомца, грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в среду в городском УМВД.

- Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть полиции от очевидцев, - сообщили в пресс-службе. - Граждане рассказали, что неизвестный выбросил котенка из окна многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Горная в Советском районе. Прибывший по указанному адресу участковый установил и задержал подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее не судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о жестоком обращении с животным, предусматривающей максимальное наказание на срок до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский суд Челябинска.

О фактах жестокого обращения с животными челябинцев просят сообщать по телефону 02 или в дежурные части полиции. Прием заявлений осуществляется круглосуточно, отметили в ведомстве.