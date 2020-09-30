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30.09.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

На Урале отдали под суд мужчину, выбросившего котенка с шестого этажа

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. 37-летнему горожанину, выбросившему из окна домашнего питомца, грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в среду в городском УМВД.

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- Сообщение о жестоком обращении с животным поступило в дежурную часть полиции от очевидцев, - сообщили в пресс-службе. - Граждане рассказали, что неизвестный выбросил котенка из окна многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Горная в Советском районе. Прибывший по указанному адресу участковый установил и задержал подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее не судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о жестоком обращении с животным, предусматривающей максимальное наказание на срок до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский суд Челябинска.

О фактах жестокого обращения с животными челябинцев просят сообщать по телефону 02 или в дежурные части полиции. Прием заявлений осуществляется круглосуточно, отметили в ведомстве.

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