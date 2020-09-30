В Екатеринбурге начали проверку после выхода ученика на карниз школы

В Екатеринбурге восьмиклассник вышел на карниз третьего этажа в школе. Обстоятельства инцидента, едва не закончившегося трагедией, изучает сейчас Свердловская областная прокуратура.

По данным ведомства, все случилось в период с 10.30 до 10.45, когда дети были на перемене между вторым и третьим уроками.

"Пластиковые окна были открыты для проветривания, запорами они не оборудованы. Учителя в тот момент в классе отсутствовали", - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Известно, что школьник на профилактическом учете не состоит.