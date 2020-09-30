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30.09.2020 19:21
Рубрика: Общество

"Точки" для развития

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
В Першинской средней школе Курганской области стартовал всероссийский марафон открытий "Точек роста". Проведен телемост с учениками, педагогами и руководителями восьми регионов страны по открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей. Участие в нем принял первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

"Точка роста" - это федеральный проект "Современная школа" нацпроекта "Образование". Для старта марафона Курганская область была выбрана не случайно: 80 процентов школ в регионе - сельские. Першинская школа находится в 75 километрах от областного центра, и в ней учатся ребята из четырех ближайших деревень. Первые компьютеры в школе появились более десяти лет назад. Теперь наступил новый этап. Появление в учебном заведении аудиторий с современным оборудованием открывает уже более широкие возможности для занятий 3D-моделированием, робототехникой и другими инженерными дисциплинами. По оснащению школа сейчас не уступает городской.

Фото: РИА Новости
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Кстати, здесь уже изобрели первого робота.

- Мы собрали его из конструктора, - рассказывают семиклассники Миша Бородин и Валера Иванов. - Все просто: центр управления находится в ноутбуке, мы задаем программу, машина выполняет нашу команду.

Всего в Курганской области в этом году "Точки роста" появились в 24 сельских школах. На их открытие из федерального бюджета региону выделено 50 миллионов рублей, плюс почти миллион - из областной казны. По данным и.о. заместителя губернатора по социальной политике Ларисы Кокориной, к 2024 году будет уже 90 таких центров с охватом более 100 тысяч школьников.

В целом по России, по данным минпросвещения, в сентябре этого года открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в школах сельских территорий и малых городов. А всего с 2019 года в стране появилось 5000 таких центров.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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