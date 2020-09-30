В Курганской области сын заявил в полицию на мать за избиение сестры

Лебяжьевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против 37-летней жительницы села Мокроусово Курганской области, которую подозревают в истязании своей дочери, сообщает региональное управление СК.

О том, что мать постоянно избивает его 13-летнюю сестру, в правоохранительные органы сообщил старший брат девочки, который живет отдельно от матери.

Предварительно установлено, что в августе женщина систематически наносила побои ребенку. По этому факту сейчас проводится расследование. Девочку пока передали на воспитание родственникам.

Тем временем

Обвинение по аналогичной статье предъявили на днях также жительнице Тюменской области. Там 31-летняя женщина издевалась над двумя дочками - 9 и 11 лет. Выгоняла девочек без одежды и обуви на улицу, била за малейшую провинность тем, что попадет под руку.

Горе-мамашу взяли под стражу. Рассматривается вопрос об ограничении ее в родительских правах. Дети также находятся у родственников, с ними работают психологи.