Новости

Мишустин подписал постановление о поддержке льняной промышленности РФ 09:21
Еще 1349 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:20
Жителя Югры арестовали за Telegram-канал с призывами вступать в ИГ 09:17
В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще трое пострадали 08:58
Нурмагомедов назвал Макгрегора отбросом человечества 08:45
В центре обработки заказов Amazon во Флориде произошла перестрелка 07:46
Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит онкологией 07:36
Букеровскую премию перенесли из-за совпадения даты с выходом книги Обамы 07:06
Трамп и Байден обвинили друг друга в ущемлении афроамериканцев 05:44
В Чехии с пятого октября введут режим ЧС из-за COVID-19 05:38
Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден 05:30
Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов 05:11
Трамп снова напал на сына Байдена 05:06
Байден: Вы худший президент в истории Америки 04:57
Трамп: Дружище, Джон, за 47 лет вы ничего не сделали 04:52
Байден назвал президента "лжецом и клоуном" 04:34
Россия отправит на МКС два новых модуля 04:20
Пришедшие на теледебаты сторонники Трампа не надели масок 04:19
Посол РФ: США довели ситуацию с СНВ-3 до цейтнота 03:54
Мадуро: Венесуэла способна противостоять любому президенту США 03:28
Суд запретил властям США повышать пошлины для иммигрантов 03:27
Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ДАИШ в Сирии 03:09
Сенат США принял временный бюджет, позволив избежать шатдауна 02:46
Британский премьер предупредил о новых угрозах биоразнообразию планеты 02:38
Суд в США приговорил россиянина Евгения Никулина к 7 годам тюрьмы 02:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет
Дольщикам разрешат самостоятельно ставить новостройку на кадастровый учет
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 08:58
Рубрика: Происшествия

В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще трое пострадали

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Следственный комитет по Тюменской области Фото: Следственный комитет по Тюменской области
Фото: Следственный комитет по Тюменской области

В пять двадцать утра в экстренные службы Тюмени поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме в СНТ "Малинка".

"К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники, из них от МЧС - восемь. В 7.02 возгорание удалось ликвидировать", - отчитались спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
Горящая трава привела к пожару в селе под Воронежем

Первая "скорая" была на месте ЧП уже в 5.35. По данным регионального минздрава, в огне погиб ребенок. Еще трое - 2009, 2012 и 2017 годов рождения - получили сильнейшие ожоги.

Дети госпитализированы в ОКБ № 1 и сейчас находятся в реанимации. "Врачи сообщают, что состояние детей тяжелое: глубокие ожоги 55, 60 и 65 процентов тела. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

На месте трагедии работают правоохранительные органы. По данным Следственного комитета области, троих малышей из горящего строения спасли соседи (дети были дома одни, без взрослых).

"Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Будут проверены условия жизни детей. По результатам - принято процессуальное решение", - передает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора области также организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Минэкономразвития поддержало включение самозанятых в закон о такси
В России заканчиваются "кредитные каникулы"
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября
Посол РФ: США довели ситуацию с СНВ-3 до цейтнота
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет