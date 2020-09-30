В Тюмени при пожаре в частном доме погиб ребенок, еще трое пострадали

В пять двадцать утра в экстренные службы Тюмени поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме в СНТ "Малинка".

"К ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники, из них от МЧС - восемь. В 7.02 возгорание удалось ликвидировать", - отчитались спасатели.

Первая "скорая" была на месте ЧП уже в 5.35. По данным регионального минздрава, в огне погиб ребенок. Еще трое - 2009, 2012 и 2017 годов рождения - получили сильнейшие ожоги.

Дети госпитализированы в ОКБ № 1 и сейчас находятся в реанимации. "Врачи сообщают, что состояние детей тяжелое: глубокие ожоги 55, 60 и 65 процентов тела. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения области.

На месте трагедии работают правоохранительные органы. По данным Следственного комитета области, троих малышей из горящего строения спасли соседи (дети были дома одни, без взрослых).

"Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Будут проверены условия жизни детей. По результатам - принято процессуальное решение", - передает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора области также организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.