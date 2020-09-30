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30.09.2020 04:25
Рубрика: Общество

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Все больше иностранцев для получения профессии выбирают уральские вузы
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 219(8273)
В минобрнауки России озвучили планы по увеличению экспорта высшего образования в российских вузах в 2021 году. Поступить на бюджетные места смогут 18 тысяч иностранцев вместо 15 в этом учебном году, а к 2024-му - уже 30 тысяч. Это значительно повысит доступность отечественного высшего образования на мировом рынке.

Где жить студенту

Сейчас в российских университетах всего обучаются более 300 тысяч студентов из 170 государств. В вузах Уральского федерального округа их количество ежегодно достигает 15 тысяч. Причем за счет бюджета выделяется, как правило, не более 5-7 мест, а большинство поступают на коммерческой основе, и это выгодно и университету, и региону. Наращиванию набора мешает вовсе не ограничение цифр приема, а бытовые проблемы, чаще всего - отсутствие свободных комнат в кампусе.

Фото: Photoxpress
В 2020-м в университеты России поступили более миллиона первокурсников

- Необходимо обеспечить нормальные условия для проживания и занятий. Нам нужны учебно-лабораторный корпус, общежитие на тысячу мест. Для этого своих ресурсов недостаточно, а взять кредит самостоятельно мы не можем по закону. Важно обратить внимание на региональные вузы, особенно на те, которые без помощи государства увеличивают прием и своих, и иностранных студентов, - считает ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин.

По его словам, региональные вузы чаще федеральных страдают от дефицита бюджета. Они содержат от трех до семи общежитий, построенных еще десятки лет назад. Сегодня здания нуждаются в капитальном ремонте либо признаются аварийными. Получить финансирование в минобрнауки на постройку хотя бы одного нового объекта сложно: для этого требуется не меньше миллиарда рублей, а для целого кампуса - от пяти миллиардов.

На помощь обычно приходят коллеги. Так, старейший на Урале горный университет второй год подряд использует для размещения студентов площади другого учебного заведения. Нашли и инвестора под проектирование общежития, но без господдержки все равно не справиться. Между тем перед высшей школой стоит амбициозная задача: через пять лет в студгородках России по федеральному проекту "Экспорт образования" должно появиться 77,6 тысячи новых мест для иностранных студентов-очников. А всего число зарубежных учащихся достигнет 700 тысяч.

Работа за границей

Однако жилищные условия редко останавливают иностранных студентов, ведь они ценят, прежде всего, качественное образование и хотят вернуться на родину высококлассными специалистами. Привлекает и научный потенциал региона: работа в современных лабораториях, которых порой не хватает в их стране, стажировки в ведущих промышленных компаниях.

Иностранные студенты привносят свою культуру в кампус и продвигают российские традиции за рубежом

- Мы участвуем в разных программах, включая профориентационные для школьников. Часть иностранных специалистов готовим по соглашению с предприятиями. Иногда ключевым фактором при выборе университета становится возможность трудоустройства. Показательно, например, что студентам из Индии важно работать в стране обучения, используя английский язык, - поясняет ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

А вот китайские студенты предпочитают гуманитарные направления, чтобы потом остаться на Урале и устроиться переводчиками, сопровождать международные конгрессы, переговоры, рассказывают в ЮУрГУ.

В профильных вузах сейчас обучаются в среднем от 300 до 1000 иностранцев по всем направлениям, а в многопрофильных, вроде Южно-Уральского или Тюменского госуниверситетов, - около двух тысяч. По нацпроекту доля зарубежных студентов на дневном отделении должна составлять не меньше 10 процентов. На Урале к этому лишь стремятся, тогда как в Москве и на Дальнем Востоке уже добились 30 процентов.

Наращиванию набора мешают бытовые проблемы, чаще всего - отсутствие свободных комнат в кампусе

Традиционно иностранцы приезжают из стран СНГ, но вузы постепенно расширяют географию приема. В Уральский государственный медуниверситет (УГМУ), к примеру, поступают абитуриенты не только из Западной Европы, но и из стран Африки и Ближнего Востока. В прошлом году для них ввели подготовительный курс: преподают русский язык, химию, биологию, а также первые программы в билингвальном формате.

- По программам специалитета, которые идут на русском и английском языках, студент получает двойной диплом. К концу третьего курса, когда начнется первая медицинская практика, ребята смогут свободно общаться с пациентами. На билингвальной основе учатся 50 человек, в этом году мы планируем набрать еще 40, - делится опытом ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Учиться по обмену

Совместные образовательные программы, по мнению ректоров, определяют престиж вуза на мировой арене. Так, экономисты и международники УрГЭУ часть семестров обучаются в университетах Великобритании, Франции, Венгрии, Финляндии и Польши. Горняки и медики осваивают профессию по программе двойного диплома в республиках бывшего СССР, Китае.

700 тысяч иностранных студентов должны появиться в России к 2024 году

- Образование - это стратегический товар, который может сделать человека и страну сильнее. Нынешнее сотрудничество России часто опирается на отношения с теми, кто оканчивал советские вузы, и их детьми. Поэтому глубинная цель экспорта образования - формирование дружественных связей государств, - уверен Яков Силин.

Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ
В России набирает популярность дуальная форма обучения студентов

Иностранных студентов считают послами доброй воли, которые привносят свою культуру в кампус и продвигают российские традиции за рубежом. В частности, на базе ЮУрГУ уже семь лет действует ассоциация зарубежных учащихся, которая помогает им адаптироваться в новой среде. Туда входят представители более 30 стран. А в ТюмГУ подобное объединение создали два года назад, его координаторами выступают студенты 10 государств.

Кроме того, продвижению российской высшей школы способствуют программы дополнительного образования, например, подготовительные факультеты, которые есть практически при каждом вузе. Они делают иностранцев более мобильными внутри региона, позволяют получить сразу несколько специальностей в разных местах.

Справка

Федеральный проект "Экспорт образования" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Он нацелен на усиление глобальной конкурентоспособности России и попадание в десятку ведущих стран по качеству высшей школы. Сегодня наша страна занимает шестое место в мире по числу иностранных студентов, уступая лишь Великобритании, США, Германии, Франции и Китаю.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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