Жителя Югры арестовали за Telegram-канал с призывами вступать в "ИГ"

Городской суд Нижневартовска арестовал местного жителя, которого ранее задержали по подозрению в призывах к экстремистской деятельности.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ Тюменской области, мужчина причастен к организации одного из Telegram-каналов и наполнению контентом. Речь идет о сообщениях, которые содержат призывы к вступлению запрещенную в России международную террористическую организацию "Исламское государство".

Кроме того, по данным силового ведомства, материалы пропагандировали экстремизм и оправдывали его.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма". Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения в колонии. На данный момент югорчанин помещен под стражу на два месяца.