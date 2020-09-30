На защиту в Минобрнауки России представлены три десятка уникальных программ, которые разрабатывают региональные вузы в рамках нацпроекта "Образование".

Они включают в себя новые востребованные направления обучения, которых нет еще ни в одном регионе. Разработки ведутся в высокотехнологичных отраслях - информационная безопасность, фотоника, математика и механика, электро- и теплоэнергетика, технологии материалов, машиностроение, техносферная безопасность, нанотехнологии, экономика... Они создаются под руководством ведущих университетов страны, позволяя использовать все лучшие практики в региональных университетах. Особенность программ - практико-ориентированный подход.Каждая "заточена" под запросы ведущих промышленных предприятий конкретного региона и, что особенно важно, создается при их непосредственном участии.

- На наших глазах формируется новая экономика знаний, лидерства и инноваций, в основе которой - интеграция образования, науки и промышленности, - говорит проректор по научной работе СПбПУ Виталий Сергеев. - Результатом должна стать востребованная мировым рынком конкурентоспособная продукция, которая позволит России занять достойное место в глобальной экономической системе.

В проекте принимают участие 83 специалиста из 10 ведущих университетов, входящих в топ-200 глобальных предметных рейтингов по приоритетным направлениям подготовки кадров. Это МГУ, СПбГУ, МИСиС, Горный университет, Новосибирский госуниверситет, Томский политех, МФТИ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ им. Баумана. Кроме того, в разработке программ участвуют представители реального сектора экономики, такие как "Газпром межрегионгаз", "Лукойл-Коми", Mail.ru Group, Магнитогорский металлургический комбинат, Алмазэргиэнбанк, "Северсталь" и другие - всего более 50 предприятий по всей стране. Создание такого совместного образовательного продукта позволит студентам всей страны учиться у лучших преподавателей и на реальных производственных кейсах, не уезжая из своего региона.

Каждая программа "заточена" под запросы ведущих промышленных предприятий конкретного региона

- Для университетов участие в федеральном проекте - не только имиджевый успех, но и реальная возможность совместно с одним из ведущих российских вузов создать новую образовательную программу, - считает проректор по учебной работе Омского государственного технического университета Олег Кропотин. - Основа этой программы - собственные наработки, но в то же время вклад коллег из университета-партнера органично вписывается в программу, существенно повышая ее эффективность. Это, безусловно, обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, привлекательность программы для абитуриентов и студентов.

Еще одна "фишка" проекта - впервые в истории образовательные курсы, разработанные региональными университетами, появятся на международных платформах, таких как Coursera и Khan Academy, и будут доступны иностранным слушателям.