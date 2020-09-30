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30.09.2020 14:31
Рубрика: Спорт

РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Нынешний чемпионат России по футболу не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Зенит" / РИА Новости Фото: ФК "Зенит" / РИА Новости
Фото: ФК "Зенит" / РИА Новости
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Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, на данный момент для этого нет никаких предпосылок. Об этом он сказал после заседания исполкома организации.

"Что касается текущей ситуации, она находится в динамике, она сейчас негативная, эпидемиологическая ситуация становится сложной. Мы отслеживаем то, что происходит, готовимся к различным сценариям", - приводит его слова ТАСС.

Дюков рассказал, что на данный момент РФС исходитит того, что матчи осенней части пройдут в запланированные сроки.

"Не видим предпосылок для приостановки. Октябрь будет тяжелым месяцем, но этот рост должен остановиться", - сказал Дюков.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Российский футбольный союз Чемпионат России по футболу 2019/2020

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