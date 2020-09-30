РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса

Нынешний чемпионат России по футболу не будет приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, на данный момент для этого нет никаких предпосылок. Об этом он сказал после заседания исполкома организации.

"Что касается текущей ситуации, она находится в динамике, она сейчас негативная, эпидемиологическая ситуация становится сложной. Мы отслеживаем то, что происходит, готовимся к различным сценариям", - приводит его слова ТАСС.

Дюков рассказал, что на данный момент РФС исходитит того, что матчи осенней части пройдут в запланированные сроки.

"Не видим предпосылок для приостановки. Октябрь будет тяжелым месяцем, но этот рост должен остановиться", - сказал Дюков.