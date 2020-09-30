Римас Куртинайтис: Для начала в Евролиге надо пробиться в плей-офф

В первый день октября стартует новый сезон баскетбольной Евролиги. Как и в прошлом, вынужденно прерванном сезоне, в турнире с участием 18 команд выступят три российских клуба - подмосковные "Химки", ЦСКА и питерский "Зенит".

"Красно-синие" и коллектив в берегов Невы стартуют в пятницу матчами против испанской "Барселоны" и турецкого "Эфеса" соответственно, в субботу химчане на "Арене Мытищи" примут греческий "Панатинаикос". В преддверии сражений за главный клубный континентальный трофей корреспонденты "РГ" побеседовали с главным тренером БК "Химки", олимпийским чемпионом Сеула-1988 в составе сборной Советского Союза литовским специалистом Римасом Куртинайтисом.

В межсезонье в команду вернулся уже выступавший за "Химки" американец Джордан Мики, который год провел в испанском "Реале". Это солидное усиление?

Римас Куртинайтис: Он хорошо борется под щитом, это важно для нашей команды. Как правило, у Мики по итогам игр достойное количество подборов, причем в самые ответственные моменты матчей, прилично действует в защите. Усиление игры на "втором этаже" - это как раз то, чего нам порой не хватало в прошлом турнире.

У американского новичка нашего чемпионата Грега Монро богатый опыт выступлений в сильнейшей клубной лиге мира - НБА. Ваше мнение об этом баскетболисте?

Римас Куртинайтис: Приличный игрок передней линии, может действовать на позиции тяжелого форварда или центрового, рост 211 сантиметров. И при этом у него большой баскетбольный интеллект, есть хватка и чутье на подборы. Давненько в Евролиге не было такого мощного "столба". Отчасти по мощи Грег Монро-младший напоминает нам о серебряном призере чемпионата мира-2006 в рядах сборной Греции уроженце Камеруна колоритном Софоклисе Скорцанитисе. Американец прошлый сезон провез за мюнхенскую "Баварию", набирал в среднем более 13 очков за матч. Показатель серьезный. "Химки" исповедуют гибкую тактику, в зависимости от особенностей соперника. Например, у мадридского "Реала" есть 220-сантиметровый центровой Уолтер Таварес, выходец из Доминиканской Республики. Он успел доставить нам ряд проблем, с Монро в составе мы эти трудности должны их минимизировать.

Если говорить обо всех переходах внутри клубов Единой лиги, то знаковым представляется появление в подмосковной команде снайпера Эррика МакКоллума, отлично проявившего себя в казанском УНИКСе.

Римас Куртинайтис: Да, но, к сожалению, по ряду причин объективного характера, связанных в том числе и с нынешними пандемическими проблемами, он еще не присоединился к общим тренировкам. Разыгрывающий защитник с отличной репутацией, может играть и на позиции второго номера как атакующий защитник с хорошо поставленным броском. Действует и в комбинационном стиле, у него в среднем по пять результативных передач за матч.

Немного удивил переход из питерского "Зенита" в вашу команду 34-летнего Евгения Воронова. Он, конечно, игрок опытнейший и с авторитетом, с титулами, но все-таки возраст… Не смущает?

Римас Куртинайтис: Я хотел бы напомнить, что мадридский "Реал" в 1993-м году подписал с Римасом Куртинайтисом хороший контракт, когда мне шел 34-й год. В испанских клубах вообще на дату рождения в паспорте не смотрят, и у меня такой же тренерский подход. У Жени физически тело 25-летнего крепкого парня, это энергичный боец на площадке, играет душой и сердцем. И я доволен, что мы подписали Воронова. У него мышление командное. Евгений сразу сказал: если кому-то в "Химках" надо таскать рояль, то я готов это делать. Мне импонирует такой подход.

Какие спортивные задачи на сезон обозначило руководство клуба перед вами, и вы лично как главный тренер перед командой?

Римас Куртинайтис: В турнирах Единой лиги ВТБ и Евролиги будем двигаться поэтапно, сейчас, сами прекрасно понимаете, совсем не то время, чтобы загадывать далеко вперед и строить долгосрочные планы. Пока задачи такие: в Единой лиге попасть в плей-офф, дойти минимум до финала, чтобы и на будущий сезон 2021/22 забронировать себе место в Евролиге. Хотя, честно говоря, регламент отбора команд в главной соревнование континента пока точно неизвестен. Ну а в Евролиге для начала надо обязательно пробиться в плей-офф - завоевать место в сильнейшей восьмерке по итогам двухкруговой "регулярки". А там уже нацелиться на "Финал четырех".