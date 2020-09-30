Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман дебютирует в "Формуле-1" на практике в Абу-Даби (11-13 декабря). Об этом сообщает пресс-служба академии "Феррари", членом которой является Шварцман.

Роберт получил этот шанс как один из трех лучших пилотов академии "Феррари". Перед дебютом в рамках Гран-при он познакомится с автомобилем "Формулы-1" во время тестового дня - он пройдет 30 сентября на итальянском автодроме во Фьорано.

Перед десятым этапом "Формулы-2" в Сочи Шварцман посетил базу команды, где ему подготовили сиденье, а во вторник он участвовал в нескольких встречах, где специалисты "Феррари" провели инструктаж. Вместе с Робертом в тестовом дне примут участие еще два члена академии - Мик Шумахер и Каллум Айлотт.

Тем временем пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признал, что погорячился, обвинив стюардов Гран-при России "Формулы-1" в неправильном вынесении двух пятисекундных штрафов. Британец был наказан за то, что перед воскресной гонкой в Сочи он тренировал старты за пределами отведенного для этого места. После штрафа Хэмилтон обвинил стюардов в попытке обострить интригу в личном зачете пилотов, притормаживая его.

- Возможно, я не всегда все правильно принимаю. Может, не всегда реагирую так, как от меня ждут, когда напряжение высоко. Но, в конце концов, я обычный человек и очень страстно отношусь к тому, что делаю. Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать, - написал Хэмилтон в своем "Инстаграме".