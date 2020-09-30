Из-за пандемии и перевода большинства бизнес-процессов в цифровой формат резко вырос спрос на IT-специалистов. Это, в свою очередь, подогревает интерес к IT-образованию. Выбрать есть из чего - в интернете можно найти курсы, обещающие за год научить с нуля программированию, верстке сайтов, разработке пользовательских интерфейсов и другим навыкам.

На рынке труда, как рассказали "РГ" в крупных кадровых агентствах, отмечается заметный рост случаев, когда специалисты без опыта, но с профильными курсами успешно проходят конкурсы на младшие роли в IT-компании. Чаще всего такие специалисты находят работу в аутсорсинговых компаниях или стартапах.

А вот крупные компании и те, кто занимается разработкой технологически сложного продукта, не готовы рассматривать кандидатов без профильного образования. Они считают, что таким специалистам не хватает общих и профильных знаний, а также математического бэкграунда. Некоторые компании готовы рассматривать кандидатов без нужного образования, но, если появится "профильный" кандидат (хоть с каким-то близким практическим опытом), они отдадут ему свое предпочтение. Крупные компании не хотят вкладываться в обучение новичков, им нужен готовый специалист, который сможет сам разрабатывать продукт.

Интересно, что сами соискатели считают IT сферой, в которой профильное высшее образование необязательно. Как показал опрос сервиса Работа.ру, примерно каждый четвертый соискатель считает, что значимость диплома о высшем образовании для карьеры переоценена, работодатели ценят навыки соискателей.

- Актуальность высшего образования сохраняется для многих специальностей, например, в медицине, промышленности, логистике, био- и нанотехнологиях, - отметила директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова. - Однако некоторые профессии сегодня требуют владения специальными навыками, которые часто можно получить на онлайн-курсах или в ходе самообразования, таких как web-дизайн, онлайн-маркетинг, тестировщик в IT.

Примерно треть кандидатов, претендующих на позиции программистов, не имеют диплома математического, технического или IT-факультета, рассказал управляющий директор кадровой компании UNITY Феликс Кугел. Перейти в IT из другой сферы, по его словам, можно, но это потребует от новичка высокой вовлеченности в образовательный процесс и дальнейшего самообучения. Он может выбрать интернет-курсы или записаться в буткемп (учебный лагерь) - этот вариант предполагает более глубокое погружение в профессию.

У IT-лагерей есть очные программы, рассчитанные на несколько месяцев, часть этого времени нужно будет заниматься полный рабочий день. И создатели онлайн-курсов, и представители буткемпов предлагают ученикам помощь в поиске работы и дают рекомендации по презентации своего опыта работодателям. Тем не менее составить серьезную конкуренцию опытным выпускникам вузов они не могут.

Специалист с профильным дипломом и профессиональным бэкграундом получает несколько предложений в первую же неделю поисков работы

- Специалист с дипломом профильного учебного заведения и профессиональным бэкграундом, выйдя на рынок труда, получает несколько предложений от компаний в первую же неделю поисков работы, - отметил Феликс Кугел. - Выпускнику IT-курсов, как правило, требуется больше времени на трудоустройство. Некоторые соискатели могут столкнуться со сложностями при прохождении технического собеседования.

Кандидату без опыта работы придется тренироваться и заполнять пробелы в знаниях, чтобы справиться с тестами. Также ему важно представить портфолио c учебными и самостоятельными проектами.

- По нашим данным, на одного действительно сильного профессионала приходится от 2 до 7 предложений от разных компаний, - рассказала консультант направления IT рекрутинговой компании Hays в Санкт-Петербурге Екатерина Пачковская. - Работодатели испытывают постоянный кадровый голод. Поиск необходимого работника сегодня в среднем занимает 1,5-2 месяца. А на позиции руководителей срок закрытия вакансии может доходить до 6 месяцев.

В IT-компаниях, по словам эксперта, активно развивается практика devops, растет экспертиза в инфраструктурных и облачных решениях. Компании ищут специалистов по разработке на языках Java, Python, C++, C#. Все больше набирают обороты области искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники и VR, а blockchain-индустрия продолжает активно развиваться в новых областях бизнеса.

Рынок корпоративного IT также продолжает активно расти. Повсеместная цифровизация приводит к повышенному спросу на специалистов по большим данным, BI-архитекторов, разработчиков, менеджеров проектов и продуктов. Все компании активно развивают свои хранилища и выстраивают работу с данными.

- Спрос рождает предложение, поэтому востребованные специалисты растут в цене несоразмерно своей реальной стоимости и возможностям ограниченных в бюджете компаний, - полагает Екатерина Пачковская. - Работодатели, которые могут гибко отвечать на ожидания нужных им кандидатов, перекупать специалистов, оказываются в выигрыше, разогревая рынок труда для более консервативных компаний.

Компании готовы нанимать специалистов без профильного образования на позиции младших разработчиков из-за того, что программистов не хватает, а вузы не могут быстро восполнить дефицит кадров.

- Прохождение образовательной программы занимает годы, а специалисты требуются здесь и сейчас. С каждым годом число тех, кто прошел IT-обучение и стремится попасть в перспективную сферу высоких технологий, будет расти. Работодатели, скорее всего, не станут ужесточать требования к образованию специалистов. От этого зависит скорость закрытия вакансий и реализации намеченных проектов, - заключил Феликс Кугел.