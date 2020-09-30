Андрей Рублев впервые в карьере смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв на старте турнира американца Сэма Куэрри.

Рублев приехал в Париж из Гамбурга, где также впервые стал победителем турнира категории ATP 500. Но начало "Ролан Гаррос" превратилось в настоящее испытание. Андрей уступал Куэрри 2:0 по сетам и проигрывал 2:5 в третьей партии, которая могла решить исход поединка. Однако американец упустил свой шанс оформить победу, а россиянин перехватил инициативу и за три часа 21 минуту дожал уставшего и потерявшего концентрацию соперника - 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3.

- Чувствовал себя каким-то зажатым. С первого розыгрыша до последнего матч-пойнта находился словно в оцепенении, - цитирует Рублева пресс-служба "Ролан Гаррос". Не мог сделать и шага, только бил по мячу. Был сильно напряжен. Честно говоря, со мной такое нечасто случалось.

Рублев, который после победы в Гамбурге поднялся на 12-ю строчку мирового рейтинга, пообещал показать на парижских кортах другой уровень игры.

- Мне еще во многом нужно прибавлять. Даже если брать только этот матч, мой настрой был просто ужасен. Мне просто повезло. Если я хочу прогрессировать и выступать на высоком уровне, то такой подход неприемлем. Мне нужно его изменить, - приводит слова Андрея Ubitennis.

За выход в третий круг россиянин поспорит с испанцем Алехандро Давидович Фокина, который в первом круге обыграл француза Гарола Майо.

Между тем накануне на "Ролан Гаррос" удачно стартовали наши теннисистки, причем выбили из борьбы хозяек корта. Дарья Касаткина со счетом 6:2, 6:1 обыграла Армони Тан и теперь встретится с белоруской Ариной Соболенко. А Вероника Кудерметова не пустила во второй круг Полин Пармантье (6:2, 6:3). Следующей ее соперницей станет хорватка Петра Мартич.