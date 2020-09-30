РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон

Увидеть прообраз нового плацкартного вагона с просторными полками пассажиры могут на площади Павелецкого вокзала, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Концепт нового плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования уже размещен у вокзала для всеобщего обозрения, а 2 октября пройдет его презентация. Вагон выполнен в так называемом габарите "Т" - пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина - на 73 см, отметили в РЖД.

В интерьере преобладают натуральные, спокойные оттенки. При создании оборудования использованы новейшие материалы.

Новый вагон будет удобен как для индивидуальных путешествий, так и для семейных поездок, заметили в компании.

РЖД проводит обновление подвижного состава. Как ранее сообщали в компании, концепты новых вагонов будут представлены на площадях у вокзалов.