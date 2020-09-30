С 5 октября устанавливаются правила использования ящиков для пожертвований.

Система сбора пожертвований становится максимально прозрачной. Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России, законодательные изменения направлены на борьбу с мошенниками, прикрывающимися фальшивыми просьбами о помощи. "Право на использование ящиков для пожертвований будет принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено осуществление благотворительной деятельности", - отметил он.

Ящики могут быть как стационарными, так и переносными. Но переносные можно использовать только во время публичных мероприятий, организованных самой НКО. Ходить с ящиками в общественном транспорте или по вокзалам запрещено. Сами ящики должны быть опечатаны. На них необходимо указывать контактные данные НКО, для какой благотворительной программы идет сбор денег. Уполномоченные сотрудники будут извлекать деньги под протокол, который должны подписать свидетели. Собранные средства положено сразу зачислять на счет НКО.

"Некоммерческая организация, использующая ящик для пожертвований, должна иметь положение о программе или иной акт, в рамках которого будет проводиться сбор денежных средств. Также обязательным требованием станет публикация в интернете отчета об использовании собранных пожертвований", - объяснил Владимир Груздев.

За нарушение правил использования ящиков для пожертвований предлагается установить штрафы.