Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло

За неделю индекс потребительских цен не изменился, а с начала сентября уменьшился на 0,01%, сообщили в пресс-службе Росстата. Так, цены на бензин и дизельное топливо пока остаются стабильными, а на плодоовощную продукцию продолжается их сезонное снижение.

Больше всего за семь дней подешевели яблоки - на 3%. Более чем на 2% снизилась цена на морковь, капусту и репчатый лук. А вот огурцы и помидоры, напротив, подросли в цене - на 0,6% и 2,3% соответственно.

В 25 российских регионах ощутимо подорожал сахар - более чем на 4%. Заметнее всего его стоимость изменилась в Тамбовской области, почти на 8%, при этом в Псковской области цена на него упала на 1,1%. В 11 российских регионах на 2,5% прибавило в стоимости подсолнечное масло. В Амурской области за неделю разница составила 9,5%, в Карачаево-Черкесской республике - 7,3%.

Не так заметно, но цены подросли на яйца, колбасу, консервы, муку, сыры - во всех регионах по-разному, в диапазоне от 0,2% до 0,7%. Мясо кур и пшено стали немного дешевле - в среднем на 0,2%. Кафе, столовые и закусочные на 0,3 % подняли свои ценники.

Стоимость лекарств за неделю также почти не изменилась, разве что на 0,3% она выросла на линекс и троксерутин, на 0,2% - на алмагель, в то же время на 0,4% снизилась на поливитамины и на 0,3% - на анальгин. Среди непродовольственных товаров на 0,4% подорожали детские подгузники, на 0,3% туалетное мыло, на 0,2% стиральный порошок. Немного подешевели смартфоны и автомобили, с середины месяца их стоимость снизилась на 0,4% и 0,2 % соответственно.