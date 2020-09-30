Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин признал закономерность победы клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" в завершившемся сезоне Национальной хоккейной лиги. Вспомнил о том, как сам первый раз в карьере выиграл этот трофей, а также рассказал, как складывается его тренерская карьера в фарм-клубе "Нью-Джерси" за океаном.

"Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли, выиграв в шести матчах у "Далласа". Эта победа закономерна?

Сергей Брылин: "Тампа-Бэй" завоевала Кубок Стэнли по праву. Эта команда в финале против "Далласа" была сильнее. Важную роль в таких длинных сериях играет глубина состава, и с этим у "молний" не было проблем. "Далласу" оказалось непросто заменить травмированных. По игре скажу, что "Тампа" выглядела сильнее соперника даже в тех двух матчах, в которых потерпела поражения.

Нынешний финал стал рекордным по количеству участвовавших в нем российских хоккеистов - семь человек: четыре в "Тампе" и трое в "Далласе". Что скажете об их игре?

Сергей Брылин: Здорово, что столько хоккеистов из России было в финале, и почти все они при этом играли ключевые роли в командах. Два российских вратаря выступали друг против друга. Нечасто бывает, когда российским игрокам так доверяют тренеры и они играют на ведущих позициях. Порой приходится читать высказывания тех наших игроков, кто не смог заиграть в НХЛ, что тренеры в них не верили. Нынешний финал лишнее подтверждение тому, что паспорт тут не имеет никакого значения. И тренеры не враги самим себе, чтобы не давать играть тем, кто лучше готов. Понятно, что для "Тампы" Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев - ключевые фигуры, от игры которых зависит очень многое. В последнем матче на лед вышел и Александр Волков. С другой стороны, все говорили в последнее время о феномене Антона Худобина. Если честно, поначалу я не слишком внимательно следил за "Далласом" в плей-офф. Для меня стало откровением, сколько шайб забросил Денис Гурьянов, а вот Радулов немного потерялся в финальной серии. От него ожидали большего. Не знаю, может быть, травма какая-то ему мешала.

Нечасто бывает, когда россиянам так доверяют тренеры и они играют на ведущих позициях

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф. Он играл в более командную игру, почти не позволял себе срывов на льду. Согласны?

Сергей Брылин: Кучеров повзрослел, ему пригодился опыт прошлого сезона, когда из-за удаления он был дисквалифицирован и потом пропустил игру. Но подобное с ним случалось и раньше, например, в серии против "Нью-Джерси". Он игрок неуступчивый и иногда действует на грани фола. Ему надо сдерживать свои эмоции. На этот раз один такой момент был и в серии против "Нью-Йорк Айлендерс", когда он ударил соперника по ноге сзади клюшкой... Но в финале было видно, что он терпел, хотя его били, старались вывести из себя. А Никита полностью сконцентрировался на игре и показал прекрасный результат - 34 очка, став лучшим бомбардиром плей-офф. Тем более на него легла роль лидера из-за травмы капитана Стивена Стэмкоса. И именно тройка, в которой играл Кучеров, и сделала этот результат на протяжении всего плей-офф. Стоит также отметить и менеджмент команды, который заметно обновил состав, пригласив ролевых игроков, взяв нескольких защитников, от которых некоторые клубы уже отказались.

Можно ли назвать вратаря Антона Худобина главным открытием сезона?

Сергей Брылин: Всю карьеру Худобин был вторым номером в командах, в которых играл. В плей-офф он заменил травмированного первого вратаря команды и смог довести "Даллас" до финала. Безусловно, он открытие и главный сюрприз. Честно говоря, я видел матчи "Далласа" против "Колорадо" и был уверен, что "Вегасу" эта команда точно проиграет. И их победа стала сюрпризом.

Вы как игрок завоевывали Кубок Стэнли трижды - больше из российских игроков не выигрывал пока никто.

Сергей Брылин: Первый Кубок Стэнли я выиграл в 21 год. По большому счету даже и не понимал, что со мной происходит. Тот сезон, кстати, чем-то был похож на этот - из-за локаута он получился коротким. Я выиграл в первый же год, как приехал, а Кучеров и его команда уже несколько лет являются топами в лиге, они играли в финале, набирали больше всех очков в сезоне. Терпели и неудачи. Для них эта победа - рубеж, к которому они шли долгое время. Вот когда мы с "Нью-Джерси" выигрывали во второй и третий раз, то у меня были совсем другие ощущения по сравнению с первой победой. Тогда я понимал, насколько это тяжело.

Вы ассистент главного тренера в фарм-клубе "Нью-Джерси" - "Бингемтоне". Как вам работается, быстро ли удалось перестроиться?

Сергей Брылин: Поначалу было непросто переключиться с мышления игрока на образ мыслей тренера. На адаптацию ушло какое-то время. Но сейчас все нормально. Стараемся поднять молодых игроков до уровня НХЛ. Работа интересная, особенно в последние годы, когда появилось много талантливых ребят. И мне кажется, что будущее у "Нью-Джерси" будет хорошим и он поборется в плей-офф за Кубок Стэнли.

За карьеру у вас было немало тренеров, у которых было чему поучиться.

Сергей Брылин: Согласен. Сейчас жалею, что не записывал тогда что-то важное. Сейчас стараюсь вспоминать все то, чему учили. Хоккей меняется, но все фундаментальные основы остались прежними.

Хотелось бы поработать в НХЛ?

Сергей Брылин: Конечно. Вопрос не совсем ко мне. Стараюсь и делаю свою работу, руководству клуба виднее. Понимаю, что работа тренером в клубе НХЛ непростая, но ничего сверхъестественного в ней не вижу. Нужно получить шанс и попробовать, тогда уже будет понятно, могу я или нет.

Стали бы рассматривать вариант работы тренером в клубе КХЛ?

Сергей Брылин: Зависит от разных факторов. Конечно, было бы интересно сделать в карьере шаг вперед. Но сейчас, в такое время, тяжело принимать судьбоносные решения. Но если поступит конкретное предложение, то почему бы и нет.