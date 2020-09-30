Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к прекращению огня

Глава российского МИД Сергей Лавров в среду поговорил по телефону с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Зорабом Мнацаканяном. Разговор касался ситуации вокруг Нагорного Карабаха, где не прекращаются боевые действия, сообщили на Смоленской площади.

В сообщении МИД говорится, что Лавров выразил серьезную озабоченность эскалацией конфликта, который перешел в горячую фазу, и призвал обе стороны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

В Москве настаивают, что воинственная риторика недопустима. РФ продолжит выступать посредником в урегулировании, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ, и готова предоставить площадку для встречи шефов дипломатии Армении и Азербайджана.