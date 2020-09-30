Шойгу к 5-летию операции в Сирии: Каждая из выпущенных ракет поразила цели

В среду, 30 сентября, исполняется ровно 5 лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. В этот день в 2015 году Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование Вооружённых Сил РФ в Сирии. Решение послужило ответом на официальное обращение сирийского лидера Башара Асада.

"К указанному периоду положение в Сирии оказалось критическим. Складывающаяся обстановка грозила поражением действующей армии и, как следствие, - крушением самой сирийской государственности. Террористы контролировали более 70 процентов территории страны, продолжая наступать на всех направлениях, тесня правительственные войска с их позиций", - говорится в публикации Сергея Шойгу.

Министр напоминает, что с оружием в руках против сирийского государства и народа Сирии выступали "идейно мотивированные, достойно подготовленные в военном отношении вооружённые формирования, участники которых противопоставили себя всему остальному миру".

Фактически, по словам Сергея Шойгу, можно говорить о том, что это была первая полноценная террористическая армия - хорошо организованная и сплочённая, обученная, качественно вооружённая. Террористы хотели создать особое государственное квазиобразование "Ирака и Леванта". Точнее, их цель была в том, чтобы показать всем, что подобная идея не только возможна, но уже реализуема. "При этом они хотели жить по своим извращенным псевдозаконам. Эти варвары жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия, а те из артефактов, что не находили спроса на чёрном рынке, попросту уничтожать "за ненадобностью"", - говорится в тексте.

В какой-то момент, пишет глава российского военного ведомства, стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру, в том числе России. Но самое опасное, что эта структура планировала в будущем навязать свои "порядки" всему человечеству.

"Думаю, все хорошо помнят, как в 2015 году боевики растиражировали в сети видеоролики с кадрами массовых казней. Размещая эти записи, террористы твердили о так называемой "священной войне с неверными". На самом же деле всё сводилось к безжалостным кровавым расправам над ни в чём не повинными людьми ради насаждения экстремистской идеологии. Это был варварский протест против общечеловеческих ценностей, традиционного уклада жизни современных цивилизаций с жестоким "пиаром" на крови", - пишет Сергей Шойгу.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддерживал радикалов, встал на их сторону, приняв их бесчеловечные идеи. В Сирию потоком потянулись идеологические последователи террористов, которые в большинстве своем, по словам российского министра обороны, были обыкновенными бандитами. "Вокруг Сирии была налажена целая система транспортировки исламистов, включая доставку их жён и детей. Надо сказать, что сегодня большинство из них, потеряв мужей и отцов, находятся в местах для размещения беженцев в Сирии. Например, в лагере Эль-Холь на восточном берегу Евфрата. На момент проведения переписи переселенцев, которую провели там специалисты комиссариата по делам беженцев ООН и Красного Креста, в этом месте находились жёны и дети боевиков из без малого 7 десятков государств мира", - отмечается в статье под авторством главы Минобороны России.

Кроме того, связать судьбу с "Исламским государством" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. "РГ") решили и почти 3 тысячи российских граждан. "Получив боевой опыт, они собирались вернуться в нашу страну и претворять здесь в жизнь делегированные им "идеи": захватывать людей в рабство, устраивать массовые казни, взрывать школы, сжигать "неверных". То есть делать всё то, чему они научились в рядах террористов", - считает Сергей Шойгу.

"В целом, на период на начало проведения операции в Сирии стоял вопрос ни много, ни мало - о дальнейшем существовании страны как государственного образования. Даже большинство авторитетных экспертов предрекали развитие ситуации по ливийскому сценарию, то есть фактически предсказывали развал единой страны и крах сирийской государственности... В этих условиях президент Сирии Башар Асад обратился к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании военного содействия в борьбе с международным терроризмом. И решение о предоставлении такой помощи было принято", - говорится в материале "Красной звезды".

Сергей Шойгу напоминает, что Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин поставил перед военными задачу ликвидировать террористические группировки в Сирии, а также не дать боевикам, выходцам из России, вернуться назад. "Необходимо было защитить страну от террористических угроз "на дальних подступах".

В кратчайшие сроки российский Генштаб разработал план спецоперации Вооружённых Сил РФ на территории Сирии, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению. К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций", - отмечает министр обороны.

"Не скорою, что и сегодня, спустя время, выполнение той первоначальной задачи называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки. Одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии - вплоть до батальонного звена, были направлены российские военные советники", - рассказал военачальник детали начала спецоперации в Сирии.

30 сентября 2015 года после уведомления заинтересованных государств боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооруженных формирований ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии.

Во всей новейшей истории России Вооружённые Силы нашей страны впервые были применены на столь удалённом театре военных действий. Активная фаза военной операции Вооруженных Сил РФ в Сирии продолжалась 804 дня, заняв по времени период с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года.

"При поддержке российской авиации сирийскими вооружёнными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88 процентов территории страны. На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1435 населенных пунктов. Выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии ВКС России всего совершили более 44 тысяч боевых вылетов. В ходе активных фаз операций по освобождению ключевых сирийских городов, таких как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, интенсивность применения авиации достигала ста и более вылетов в сутки. То есть, каждый самолёт совершал ежесуточно по 3-4 вылета - темп, более чем внушительный! Максимальное количество самолётовылетов в сутки - 139, было зафиксировано 20 ноября 2015 года, в ходе серии операций по уничтожению отрядов исламистов", - говорится в тексте.

Результативность применения российского оружия, по словам Сергея Шойгу, не подлежит сомнению, и в этот раз оно подтвердило свою мощь и потенциал. Бомбардировщиками Ту-22М3, оснащёнными самыми современными комплексами наведения, было нанесено 47 групповых ударов по объектам террористов, вскрытых разведкой в провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Ракка. Эти боевые машины, состоящие на вооружении ВКС России, совершили 369 вылетов на дальность до 2,5 тысяч км, уничтожив 215 объектов боевиков.

Для нанесения ударов по наиболее важным целям были использованы высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Калибр" и Х-101. В частности, 100 ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок ВМФ России, а 66 раз объекты исламистов поражали самолеты стратегической авиации, действующие на дальностях от 500 до полутора тысяч километров. Подчеркивается, что каждая из выпущенных ракет поразила назначенные цели.

"Впервые в боевых действиях по поражению объектов ИГИЛ в Сирии участвовали лётчики корабельной авиации, чьи самолёты взмывали в небо с борта тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов". За 2 месяца выполнения задач ими было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 - в ночное время. На счету лётчиков палубной авиации - 1252 уничтоженных объекта террористов", - приводит глава Минобороны России факты о сирийской спецоперации.

Отмечается, что параллельно отдельные задачи, связанные с ликвидацией главарей бандформирований, в глубоком тылу точечно решались подразделениями российских Сил специальных операций. Их военнослужащие, кроме этого, умело корректировали удары авиации и огонь артиллерии, используя при этом новейшие системы наведения и целеуказания.

"Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 37,6 тысячи вылетов. Ежедневно в ходе активных боевых действий в сирийском небе полёты выполняли одновременно до 70 беспилотников. Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тысячи 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ", - говорится в публикации Сергея Шойгу.

Министр обороны указывает, что задача, поставленная Верховным Главнокомандующим 5 лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламского государства" в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.

"Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное - ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Ещё один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооружённых Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", - отмечает Сергей Шойгу.

Безусловно, в ходе выполнения боевых задач решен и ряд важных геополитических вопросов, которые напрямую затрагивали национальные интересы Российской Федерации, добавляет министр обороны РФ. В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке, по его словам, удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности.

"Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства. Беспрецедентную роль в этом процессе сыграл российский Центр по примирению враждующих сторон, который был создан в феврале 2016 г. с участием Вооружённых Сил Российской Федерации: в истории локальных военных конфликтов такая структура создана впервые. В результате работы Центра о своей приверженности режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день заявили лидеры 234 вооруженных формирований. К процессу примирения присоединился 2905 населенных пунктов", - отмечается в газетном материале.

Центр по примирению враждующих сторон активно занимается и гуманитарной деятельностью. За время своего существования его сотрудниками проведено 2561 гуманитарных акций, в ходе которых населению передано 4338 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Совместно с сирийским руководством организовано прохождение 542 гуманитарных конвоев ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Красного Полумесяца. Безопасность этих миссий обеспечивалась личным составом российской военной полиции. Российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь 132 874 сирийцам.

Военнослужащими инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации разминировано в Сирии 9792,9 гектара территории, 1684,1 километров автомобильных дорог, 12,6 километров железнодорожных путей, 20251 зданий и сооружений, обезврежено свыше 144 тысяч взрывоопасных предмета, в том числе 36159 самодельных взрывных устройств. Офицерами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации подготовлено 1245 специалистов по разминированию из числа сирийских военнослужащих.

В следующем разделе своей публикации Сергей Шойгу напоминает о том, что Россия за свою историю не раз приходила на помощь народам и странам, оказавшимся лицом к лицу с военной опасностью. "Слава о беспримерном мужестве и отваге наших воинов навсегда вошла в летопись героических побед русского оружия. В Сирии на долю наших военных выпала схватка с жестоким противником - безжалостным, коварным, живущим и воюющим по варварским законам. Российский военный летчик подполковник Олег Пешков оказался под губительным огнем дважды - сначала, когда его Су-24 был атакован турецким истребителем, а после, когда экипажу пришлось катапультироваться из объятого пламенем самолёта… Лишь спустя несколько дней тело подполковника Пешкова, изрешечённое пулями, удалось вырвать из рук террористов. Самолёт военно-транспортной авиации, на борту которого находился гроб с останками пилота, на подлете к аэродрому Чкаловский по традиции военных лётчиков сопровождало звено истребителей: это были последние почести офицеру, принявшему смерть в бою, но оставшемуся непобежденным", - напомнил Сергей Шойгу, добавив, что указом президента РФ Олегу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

Старший лейтенант Александр Прохоренко в ходе проведения операции против исламистов в районе Пальмиры отвечал за наведение с земли средств нанесения воздушных ударов, корректировал огонь авиации. Неподалеку от селения Тадмор авианаводчика блокировала банда террористов, кольцо окружения сжималось. "И тогда Александр, выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя… Вместе с ним погибли десятки вооруженных головорезов. За мужество и отвагу, за высочайшую жертвенность при выполнении воинского долга старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России", - напомнил еще об одном подвиге министр обороны России.

Замкомандира авиационной эскадрильи майор Роман Филипов совершил в Сирии свыше восьми десятков боевых вылетов. Его Су-25 накрывал позиции террористов, точечно поражая их огневые точки, громя вскрытые разведкой склады с оружием и боеприпасами. "Но тот полет был почти мирным: необходимо было выполнить облет зоны деэскалации "Идлиб", обеспечить с воздуха контроль режима прекращения огня. Выстрел из ПЗРК пришелся на машину ведущего, которым был как раз Роман. "Уходи в облака!" - успел он скомандовать своему ведомому, сам же до последнего боролся за жизнь своей боевой машины, и лишь когда понял, что спасти её не удастся, принял решение катапультироваться. Бандиты отследили купол его парашюта, взяли место приземления в кольцо. Но российский летчик не думал сдаваться: завидев приближающихся боевиков, открыл по ним огонь из своего штатного оружия. Тогда террористы обрушили на окружённого пилота град свинца. Будучи тяжело раненым, подпустив бандитов поближе, Роман прижал к себе ручную гранату и выдернул кольцо. Последними словами офицера были "Это вам за пацанов!" Указом президента России майору Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России", - говорится в материале "Красной звезды".

"При выполнении задач в рамках проведения военной операции в Сирии российские Вооружённые Силы получили бесценный опыт в вопросах планирования операций, переброски войск, создания необходимой инфраструктуры и организации материально-технического обеспечения, ведения боевых действий - прежде всего, в пустынной, горной местности и в городских условиях. Были на практике отработаны вопросы организации и ведения разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Реальный боевой опыт получили все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 98 процентов личного состава подразделений военной полиции, 90 процентов лётчиков, 78 процентов военнослужащих инженерных войск, свыше половины специалистов ПВО, более 60 процентов военнослужащих ВМФ России", - рассказал глава военного ведомства.

При этом на начальном этапе операции основная часть боевой работы легла на лётчиков ВКС России. На сегодня 91 процент экипажей армейской и 87 процентов - оперативно-тактической авиации имеют по 100-120 боевых вылетов. Практику нанесения ударов по объектам боевиков получили 60 процентов лётчиков стратегической и дальней авиации. Кроме того, 97 процентов лётчиков военно-транспортной авиации привлекались к выполнению задач по перевозке военнослужащих и доставке грузов, действуя при этом в сложных боевых условиях.

"Обобщенный опыт наших действий в значительной степени позволил скорректировать направления дальнейшего развития российской армии и флота. Стоит также подчеркнуть, что в Сирии нам представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники. Надо понимать, что любая, даже самая жёсткая программа испытания образца вооружения и военной техники не сможет полностью раскрыть его боевые характеристики. Выявить все преимущества и недостатки оружия позволяет только его реальное применение и эксплуатация в боевых условиях", - отмечается в газетной публикации.

Высокая интенсивность использования вооружения, военной и специальной техники в Сирии наряду с местными климатическими и географическими условиями дали возможность в короткие сроки объективно оценить боевые и эксплуатационные возможности. Апробацию прошли более 360 образцов, находящихся на этапе запланированных испытаний или принятых на вооружение российской армии. Было выявлено более двух тысяч замечаний и недостатков: для их устранения Минобороны России совместно с Минпромторгом РФ оперативно приняли необходимые решения. "В результате всё оружие и техника, находящееся в составе российской группировки в Сирии, приведено в соответствие предъявляемым требованиям. Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ, вертолётов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения. В целом операция в Сирии продемонстрировала высокие качественные возможности современной российской техники, которая на сегодня во многом опережает аналогичные образцы, находящиеся в арсенале стран НATO", - подчеркивает Сергей Шойгу.

Резюмируя итоги сирийской операции, министр обороны пишет, что важнейшим результатом и преимуществом для нас в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке стало развертывание на основании российско-сирийского договора в Сирии на постоянной основе двух российских военных баз. "Одна из них, в Хмеймиме, представляет собой аэродром первого класса, способный принимать все типы летательных аппаратов - от вертолётов до тяжелых военно-транспортных самолётов и ракетоносцев. На авиабазе создана современная военная и социальная инфраструктура: 5 жилых городков, 1337 жилых модулей, три парка для техники, хранилища для авиационных средств поражения, ГСМ и материальных средств, гостиница и другие социальные объекты. Построены укрытия для боевых самолётов и вертолётов. Другая российская военная база в САР, расположенная в Тартусе, имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Он представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами, что позволяет размещать десятки кораблей. Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - говорится в материале Сергея Шойгу.

Министр отмечает, что в Тартусе создана полноценная портовая инфраструктура не только для боевой работы, но и для отдыха экипажей. В целом, все российские военнослужащие, выполняющие задачи в Сирии, живут в комфортабельных условиях и обеспечены всем, что они имели в своих гарнизонах. Так, на территории военных баз имеются: парк реабилитации, фруктовый сад, зона отдыха с Интернет-кафе и фонтаном. При этом мы продолжаем совершенствовать условия жизни, службы и работы российских военнослужащих и гражданского персонала в Сирии.

"Операция в Сирии продемонстрировала принципиально возросшие возможности российских Вооружённых Сил, способность успешно отстаивать национальные интересы в любой точке планеты, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам. Она укрепила авторитет России, усилило международное влияние, нейтрализовав попытки геополитических конкурентов политически и дипломатически изолировать нашу страну", - заключил глава Минобороны России.