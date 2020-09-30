Силуанов посчитал преждевременной идею об отмене накопительной пенсии

Исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования можно только после создания в стране системы добровольных пенсионных накоплений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Так глава ведомства прокомментировал письмо Федерации независимых профсоюзов России, направленное председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором предлагается отказаться от накопительной части пенсии.

Силуанов подчеркнул, что сама эта идея преждевременная. "Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на нее минимальное сокращение своих доходов", - сказал он, предложив вернуться к этому вопросу после создания такой системы.

Между тем, замороженную с 2014 года накопительную часть пенсии давно планировали модернизировать. Однако идея о внедрении системы индивидуального пенсионного капитала не нашла поддержки у Центрального Банка. В результате осенью прошлого года Минфин представил ее усовершенствованный вариант, которым стал законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Сейчас он дорабатывается. Суть его во внедрении инструментов для самостоятельного накопления россиян на будущую пенсию. В отличие от индивидуального пенсионного капитала им предлагается создать госсистему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан.