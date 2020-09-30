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Рубрика: Культура

День веселого Шекспира

"Золотая маска" привезла в Казань "Сон в летнюю ночь"
Текст: Олег Карякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Фестиваль "Золотая маска" после шестнадцатилетнего перерыва добрался до столицы Татарстана. Открылся он гастролями "Мастерской Петра Фоменко". Казанской публике представили спектакль "Сон в летнюю ночь" - феерическая комедия оказалась как нельзя более кстати для зрителей, приунывших за время театрального карантина.
Буффонада и трюки имели в этой феерической комедии не меньшее значение, чем диалоги актеров. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска" Буффонада и трюки имели в этой феерической комедии не меньшее значение, чем диалоги актеров. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"
Буффонада и трюки имели в этой феерической комедии не меньшее значение, чем диалоги актеров. Фото: Пресс-служба фестиваля "Золотая маска"

Московских гостей на своей сцене принял Русский Большой драмтеатр имени Василия Качалова. Гастроли удачно совпали с разрешением заполнять театральные залы уже на 70 процентов. Но коррективы в афишу пандемия все-таки внесла. Как рассказала директор фестиваля Мария Ревякина, изначально планировали привезти четыре постановки. И показывать их кроме Казани, в Набережных Челнах, Буинске и селе Большая Атня. Но в итоге пришлось ограничиться столицей Татарстана и сократить программу вдвое. Помимо "фоменок" свой спектакль привезет и Московский театр имени Пушкина.

Фото: Предоставлено Свердловским академическим театром драмы
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы

- Это две совершенно полярные работы разных режиссеров - "Сон в летнюю ночь" в постановке Ивана Поповски и "Добрый человек из Сезуана" Юрия Бутусова, с великолепнейшими актерами, - рассказала Мария Ревякина. - Я очень их люблю и считаю, что они не только дарят величайшее наслаждение, но и оставляют невероятную память, когда запоминается все до мельчайших деталей.

"Мастерская Фоменко" приехала звездным составом - тут и Карэн Бадалов, и Галина Тюнина, и Олег Нирян, и Кирилл Пирогов. По словам директора театра Андрея Воробьева, для этой постановки был выбран не романтический и легкий перевод шекспировского "Сна в летнюю ночь" Татьяны Щепкиной-Куперник, а жесткий, рубленый текст Осии Сороки. Длится комедия почти три с половиной часа, но Воробьев заверил, что зрители не заметят, как время пролетит. И он ничуть не преувеличил.

Зрителям с первых до последних минут скучать было некогда. Происходящее на сцене и вокруг нее затягивало и не отпускало. Еще и занавес не открыли, а где-то на задних рядах вдруг возник Филострат, напевая, продефилировал в котурнах на высоченной платформе к подмосткам. То есть границы у сцены - условные. На протяжении всего спектакля герои "врывались" в пространство зала, то устраивая погони между рядами, то внезапно появляясь на балконах и перебрасываясь репликами. Буффонада и почти акробатические трюки очень органично вплетались в ткань шекспировской комедии и играли роль не меньшую, чем диалоги с монологами.

Деметрий со словами "я не люблю тебя. Отстань, уйди..." вынужден тащить вцепившуюся мертвой хваткой Елену так, что зрители попадали со смеху. Вот же навязалась со своей любовью.

Фото: Наташа Разина /пресс-служба Мариинского театра
Мариинский театр показал "Семь сонат", отрепетированных через интернет

Эльф Робин в исполнении Амбарцума Кабаняна (он же в спектакле Филострат) впечатлял поистине нечеловеческой пластикой. Он вроде бы невидим для простых смертных, но при этом в гуще событий и манипулирует всеми. Тело персонажа будто трансформируется на глазах у зрителей, перетекая из одного состояния в другое.

А вот экспромт с национальным колоритом. Лизандр, объясняясь с Еленой, вдруг восклицает: "Мин син яратам!" В переводе с татарского - "я тебя люблю". Публика, конечно, оценила все эти шекспировские вольности и легкости. В конце концов, происходящее в спектакле - сон. И здесь возможно всякое...

Теперь в Казани ждут Театр имени Пушкина. Пятого-шестого октября на сцене Татарского драмтеатра имени Камала - "Добрый человек из Сезуана". В роли главной героини Брехта - Александра Урсуляк.

Культура Театр Драматический театр Фестиваль "Золотая маска"

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