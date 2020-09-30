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30.09.2020 20:13
Рубрика: В мире

США ввели санкции против предполагаемого зятя Рауля Кастро

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

США расширили кубинский санкционный список, внеся в него Луиса Альберто Лопеса-Кальеху. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Гоcдепартамента.

Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости
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Лопес-Кальеха был обвинен американцами в том, что он возглавляет кубинский консорциум компаний GAESA, доходы от деятельности которого якобы "идут на притеснение граждан Кубы, а также вредного вмешательства в дела Венесуэлы". Его активы, находящиеся под юрисдикцией США подлежат немедленной блокировке, а американцам запрещается вести с ним бизнес.

Луис Альберто Лопес-Кальеха, будучи бригадным генералом армии Острова, является исполнительным президентом кубинского консорциума GAESA, в который входят ряд ключевых для экономики страны компаний. Это, например, и туристическая фирма Gaviota, и торговая сеть TRD Caribe, и обеспечивающее импортные поставки предприятие Tecnoimport.

Лопеса-Кальеху также называют тестем Рауля Кастро, 1-го секретаря Центрального комитета Компартии Кубы. И хотя официальных подтверждений этому обнародовано так и не было, генералу приписывают брак с дочерью Рауля Кастро и Вильмы Эспин Деборой Кастро Эспин.

"США продолжат поддерживать кубинцев в их желании добиться прихода демократического правительства и уважения прав человека", - предостерег жителей Острова Свободы Помпео, намекнув, что жесткая санкционная политика в отношении Кубы продолжится. "Заботясь" о кубинских гражданах, ранее на этой неделе американцы уже лишили их помощи от своих родственников, проживающих за рубежом: были введены санкции против компании AIS, через которую тысячи людей на Острове получали денежные переводы.

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