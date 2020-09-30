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30.09.2020 02:12
Рубрика: Культура

Стинг отменил российские концерты в поддержку нового альбома My Songs

Текст: Александр Алексеев
Об этом сообщило концертное агентство Matreshka Concerts, организующее концерты британского музыканта в России. Причина официально не названа, но очевидно, что решение Стинга связано с продолжением эпидемии COVID-19 в Восточной Европе.
Фото: Andrew Toth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Andrew Toth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Andrew Toth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

- С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs (так называется нынешний тур музыканта, - прим. ред.) в Восточной Европе, запланированные на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия для того, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным, - говорится на странице концертного агентства в социальной сети Facebook.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В том, что концерты-2020 по решению музыканта не состоятся, нет ничего неожиданного. Ведь эпидемия COVID-19 продолжается. А Стинг всегда трепетно относился к своему здоровью: он по несколько часов в день занимается йогой, гуляет по парку с собаками, обязательно уделяет время медитации и даже переехал из родной Англии в Италию. Счел климат в ее провинции Тоскана более теплым и комфортным для себя.

Вот и теперь решил не рисковать. Отчего и не предпримет небольшой тур по России, где должен был выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге…

Хуже другое: Стинг отказался рассматривать предложения о новых датах концертов-2021. Очевидно, предполагая, что коронавирус не отступит из Европы и в следующем году…

Жаль и то, что мы пока не услышим новую концертную программу Стинга, основанную на материале его альбома My Songs, вышедшего в 2019 году. Премьер в нем нет, зато есть главные хиты музыканта, сочиненные им и во время работы в группе The Police и сольной карьере. Многие звучат теперь более свежо, чуть иначе и актуальнее для вкусов меломанов XXI века. И Shape of My Heart, и Fragile, и Englishman in New York - всего в новом альбоме 14 студийных записей и одна концертная…

Кстати

В Matreshka concerts сообщили, что деньги за билеты будут возвращены "быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с первого сентября 2020 года".

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