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30.09.2020 21:44
Рубрика: В мире

"Да заткнись ты уже!"

Теледебаты в США назвали "позором Америки"
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
В США прошли теледебаты, которые уже признаны самыми скандальными в истории предвыборных кампаний в Америке. По оценке ведущих американских СМИ, ни одному из кандидатов не удалось склонить на свою сторону колеблющуюся часть избирателей, а в проигрыше из-за постоянных склок и обвинений оказался американский народ. "Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это даже не было спором. Это было позором", - подвел итоги дебатов ветеран американской тележурналистики Джейк Таппер.
Трамп и Байден спорили и оскорбляли друг друга, не предложив при этом избирателям свежих идей. Фото: Reuters Трамп и Байден спорили и оскорбляли друг друга, не предложив при этом избирателям свежих идей. Фото: Reuters
Трамп и Байден спорили и оскорбляли друг друга, не предложив при этом избирателям свежих идей. Фото: Reuters

И если целью действующего президента было добиться перелома в избирательной кампании и ликвидировать отрыв от Байдена в соцопросах в целом по стране и в ключевых штатах, то ему не удалось сбить с толку оппонента. Байден больше всего опасался "непредсказуемости и эпатажа" со стороны чувствующего себя как рыба в воде на подобных мероприятиях главы Белого дома. Трампу, который в свое время вел свое телешоу и снимался в Голливуде, не удалось повторить успех четырехлетней давности, когда он буквально огорошил и привел в смятение своим напором на первых дебатах кандидата от демократов Хиллари Клинтон и заставил заговорить о себе как о реальном претенденте на победу.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов

На этот раз выступление Трампа, отмечают наблюдатели, было не просто неподготовленным, а попросту небрежным по отношению к миллионам избирателей и немногочисленным зрителям в университете Кливленда, втором по величине городе штата Огайо. 74-летний президент выглядел сильно уставшим, сказались перелеты по стране за две недели, в отличие от своего визави, который внял рекомендациям экспертов и отменил все предвыборные мероприятия в последние дни, сделав акцент на подготовке к дебатам. Хозяин Белого дома часто хмурился, его лицо было напряжено, губы поджаты, часто, косым взглядом, он смотрел на оппонента. Бывший вице-президент, наоборот, был раскован, часто улыбался и смеялся, даже когда Трамп оскорблял его. Несколько раз Байден смотрел прямо в камеру, обращаясь к зрителям, а не к Трампу. Байден также внял советам, что защита является лучшим нападением, и активно спорил с Трампом, пытаясь перехватить у того инициативу. Он явно ожидал "кавалерийского наскока" со стороны оппонента, парировал любые нападки Трампа, шутил в ответ на выпады президента и вставлял обидные для того реплики, в частности, назвав главу Белого дома "лжецом", "расистом" и "худшим президентом в истории Америки".

Фото: Reuters
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В итоге теледебаты превратились в "мальчишескую" словесную перебранку двух пожилых политиков, что можно увидеть из онлайн-трансляции, которая велась на сайте "РГ". Дебаты переросли в хаос уже в первые минуты: президент Трамп неоднократно пытался поговорить по душам с Байденом и модератором Крисом Уоллесом из Fox News, он настойчиво прерывал почти каждый ответ оппонента. В итоге раздраженный Байден повернулся к Трампу и сказал: "Да заткнись ты уже, дружище!" Трамп проигнорировал оппонента и продолжил говорить с Уоллесом. "Продолжай тявкать, приятель", - сказал Байден. Уоллесу, имеющему репутацию одного из лучших интервьюеров Америки, требовалось время, чтобы угомонить кандидатов. Порой это напоминало сцену в детском саду, когда воспитатель пытается утихомирить непослушных детей, кивающих друг на друга из серии "он первый начал". Вот типичный фрагмент: "Я считаю, что стране будет лучше, если мы позволим обоим говорить с меньшим количеством перерывов. Я призываю вас, сэр, сделать это", - сказал Уоллес Трампу. "Ну тогда и его призовите тоже", - парировал президент. "Честно говоря, вы больше мешаете", - ответил Уоллес. "Но и он делает много", - сказал Трамп. "Нет, меньше, чем вы", - заключил Уоллес, прежде чем перейти к следующему вопросу.

В итоге кандидаты не только не обсудили предметно и полноценно планировавшиеся шесть тем для дискуссии, начиная от Верховного суда до честности выборов, а попросту не представили свои программы, скатившись до личных обвинений и нападок. Американский избиратель так и не узнал главного: что собирается предложить стране, сильно пострадавшей от безработицы, рекордного спада в экономике, от коронавируса и многих других проблем каждый из двух политиков, одному из которых суждено стать главой государства на ближайшие четыре года. У Байдена был шанс "унизить президента" - раскрутить тему неуплаты миллиардером Трампом подоходного налога. Когда Байден сказал, что Трамп платит меньше федеральных налогов, чем школьные учителя, эта информация, которая могла стать мощным аргументом в его пользу, потонула в потоке взаимных оскорблений. А дока в вопросах финансов глава Белого дома тут же выкрутился, сказав, что заплатил "миллионы и миллионы" налоговых отчислений, добавил, что отчеты сейчас проходят проверку в инстанциях и скоро вся Америка узнает, что он является "законопослушным налогоплательщиком". Едва ли не треть дискуссии была посвящена пандемии коронавируса и медицинским проблемам. В принципе, Трамп снова не предложил какой-либо четкой стратегии и показал свою слабость в вопросе борьбы с COVID-19, в частности, назвав "неэффективным" ношение масок, чем не преминул воспользоваться Байден, приведя противоположное этому мнение экспертного сообщества. К слову, члены семьи Трампа, находившиеся в зале без масок, демонстративно отказались взять лицевые покрытия, предложенные организаторами, и тем самым нарушили правила дистанцирования университета Кливленда.

В итоге теледебаты превратились в "мальчишескую" словесную перебранку двух пожилых политиков

В целом, справедливо отметил в интервью ВВС известный американский политтехнолог Рон Кристи, который работал в аппарате бывшего вице-президента Дика Чейни, оба кандидата должны были четко изложить свои идеи, а они оказали "медвежью услугу" избирателям. "В эти тревожные времена американский народ ждет немного большей вежливости от своих избранных или вскорости избранных должностных лиц. Оба должны сделать шаг назад, вернуться домой и задуматься", - заявил Кристи.

По прогнозам экспертов, и без того "просевший" рейтинг американского президента может опуститься еще на несколько пунктов по итогам дискуссий. Следующие дебаты пройдут 7 октября между напарниками кандидатов, вице-президентом Майком Пенсом и сенатором-демократом Камалой Харрис, которая, кстати, известна своими ораторскими навыками и легко может переиграть республиканца. Сами Трамп и Байден сойдутся еще два раза - 15 октября в Майами, Флорида, когда будут отвечать на вопросы только американских граждан, и 22 октября, когда вопросы в Нэшвилле, штат Теннесси, им будет задавать исключительно модератор дискуссии. Выборы президента США состоятся 3 ноября.

В мире США Выборы президента США-2020

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