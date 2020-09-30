Тело умершего в США эмира Кувейта в среду доставят на родину

Тело покойного эмира Кувейта Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха сегодня доставят из США на родину. Об этом пишет кувейтская правительственная электронная газета "Аль-Маджлис".

Накануне министр по делам канцелярии эмира Али Джарах ас-Сабах сообщил, что 91-летний эмир Кувейта скончался в Соединенных Штатах, где он находился на лечении с конца июля после операции, уточняет РИА Новости.

Новым правителем страны станет 83-летний сводный брат Наваф, который сейчас занимает пост наследного принца, и на время болезни эмира был уже наделен рядом полномочий. После принесения присяги перед Национальным собранием он будет обладать всей полнотой власти в Кувейте.