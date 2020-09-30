Трамп прибыл в Кливленд на первые теледебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на пост главы государства Джозефом Байденом. В поезде Трампа сопровождают в том числе его адвокат Рудольф Джулиани и американский боец ММА Колби Ковингтон.

По данным телеканала Fox News, во время полета были не слишком благоприятные погодные условия, ставших причиной болтанки в воздухе. Отмечается, что американский лидер не стал тратить время на подготовку к дебатам, предпочтя общение с журналистами, пишет ТАСС.

Теледебаты начнутся в 04:00 мск среды. Они будут разбиты на шесть частей по 15 минут, каждая будет начинаться с вопроса ведущего. Дебаты будут транслировать все крупнейшие американские телекомпании. Следующие встречи Трампа и Байдена состоятся 15 октября в Майами (штат Флорида) и 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Напомним, выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года.