Трамп снова напал на сына Байдена

Президент Дональд Трамп защищал свои крупные митинги во время пандемии коронавируса, атакуя более мелкие мероприятия Байдена, которые в основном следуют руководящим принципам законодательных собраний от штатов и Центров США по контролю и профилактике заболеваний. На вопрос, почему он проводит большие митинги, Трамп ответил: "Потому что люди хотят слышать то, что я говорю", хвастаясь толпой "25-35 тысяч человек".

Трамп напал на сына Байдена, Хантера, за его деловые отношения на Украине, что стало "мишенью" республиканского гнева во время расследования импичмента. Байден попытался вернуть разговор к пандемии коронавируса, заявив, что это касается каждой американской семьи, а не его семьи.

Когда Трамп неоднократно пытался вмешаться и напасть на своего оппонента, Байден сказал: "Трудно сказать что-нибудь с этим клоуном - извините, этим человеком".