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30.09.2020 05:11
Рубрика: В мире

Трамп заявил, что заплатил миллионы долларов налогов

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

В рамках первых теледебатов кандидатов на пост президента США ведущий прямо спросил Дональда Трампа: "Правда ли, что вы платили 750 долларов в год в виде федерального подоходного налога?".

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Трамп опроверг сообщения прессы о том, что он 10 лет не платил налоги

"Я заплатил миллионы долларов, - парировал Трамп. - Я заплатил 38 миллионов долларов в год. Я заплатил 27 миллионов долларов в год".

Джо Байден предлагает ему раскрыть свои налоги, а Трамп говорит, что "вы увидите, когда все будет готово" - имея в виду аудит, который проверят его налоги, уточняет ВВС. "Скажите, сколько вы заплатили федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах?", - не унимается Уоллес. "Миллионы долларов", - сказал Трамп. "И ты это увидишь".

Трамп говорит, что налоговые льготы ему предоставили налоговые законы, неожиданно обвинив Байдена в принятии актов, которые предоставили таким лицам, как он, все эти льготы.

Байден ответил, что именно политика снижения налогов нынешнего Белого дома "приносит пользу богатым", добавив, что он собирается отменить их и вместо этого инвестировать в тех, кто нуждается в помощи.

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