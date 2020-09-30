Тренировка по гражданской обороне пройдет 2 октября по всей России

На предстоящую пятницу намечена всеобщая тренировка по гражданской обороне. Ее проведут региональные комиссии по ЧС и местные подразделения спасателей в преддверии Дня гражданской обороны, который отмечается ежегодно 4 октября. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Акатьев.

​​Он отметил, что указания и задания уже доведены до всех федеральных органов. Первыми реагировать на учебные угрозы начнут дальневосточные управления МЧС. Что будет входить в задания для реагирования, пока не известно. По легенде это могут быть ситуации как военного характера, так и природные либо техногенные ЧС.