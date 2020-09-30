Ученый: Враждебность Запада дает шанс россиянам и сербам лучше понять историю

В Сербии на фоне политической турбулентности, связанной с неоднозначной интерпретацией политики Белграда в отношении косовского урегулирования, обострилась борьба и между историками, часть из которых, к сожалению, пытается всячески оправдать любые преступные деяния Запада. Одним из ярых борцов с ревизионистами выступает профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович, обвинивший своего коллегу Николу Самарджича в оправдании геноцида над сербским народом в марионеточном Независимом Государстве Хорватия - НГХ (1941-1945) Анте Павелича и даже подавший соответствующее заявление в сербские правоохранительные органы, что спровоцировало общественный резонанс.

"В принципе важно знать, можно ли в нашей стране безнаказанно говорить о том, что мы заслужили преступление в Ясеноваце (этот концентрационный лагерь стал символом бесчеловечных злодеяний НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки - прим. "РГ")", - прокомментировал Кович свой поступок сербскому изданию "Вечерние новости".

При этом историк также подчеркнул, что, выдвинув обвинения в адрес Самарджича, он отдает долг убитым усташами детям в Ясеноваце, Старой Градишке и селе Пребиловцы. "Во времена обновления проусташских идей и практик в Хорватии, Боснии и Герцеговине, да и в Черногории, во времена ревизии нашей истории и пересмотра результатов Первой и Второй мировых войн, мы больше не можем молчать", - констатировал ученый.

В эксклюзивном интервью "Российской газете" Милош Кович обратил внимание на тот факт, что "только теперь, столкнувшись с непримиримой враждебностью Запада, русские и сербы могут понять свою историю". "Речь идет не о боли и чувствах, а о холодных фактах, о трезвой оценке реальности, - указал он. - В двух мировых войнах страны Запада были все же разделены; теперь они едины в своем враждебном отношении к нам. В последнее время, правда, фиксируются внутренние противоречия, но, чтобы увидеть, к чему это приведет, нам придется подождать. Все, что уже делалось по отношению к сербам последние 30 лет, теперь Запад пытается применить к России. Посмотрите на эти средства массовой информации, антисербскую и антироссийскую истерию, издевательства над нашей историей и нашими жертвами, вербовки и финансирования пятой колонны в наших странах, циничные ложные обещания, наращивания войск на наших исторических территориях или границах, экономические санкции. Это глубоко укоренившиеся культурные предрассудки, проистекающие из самых мрачных основ европейской истории. Важно отметить, что для западников характерна вера в собственную богоизбранность и непогрешимость".

Историк считает, что на Западе и сегодня искренне верят в то, что Бог и история на их стороне и что их ценности универсальны, обязательны для всех народов, культур и цивилизаций на нашей планете. "Это началось с крестовых походов, где ключевым является 1204 год, когда выяснилось, что им было все равно, уничтожают ли они мусульман или православных "еретиков", - напомнил серб. - Эта вера в собственную избранность остается неизменной, в то время как меняются лишь идеологические обоснования этого от эпохи к эпохе. Это является предпосылкой для геноцида американских аборигенов, евреев, русских и сербов во Второй мировой войне. При этом им неважно, почему они идут на нас: потому что мы православные, как это делали тевтонские рыцари, поляки, шведы, австрийцы или хорваты; потому что мы "консервативны и отсталы", как утверждал французский Наполеон; потому что мы им "расово уступаем", как говорили немецкие нацисты, хорватские усташи; потому что мы коммунисты и недостаточно либеральны, как сегодня заявляют США и страны НАТО. Все это лишь оправдания. За всем этим скрывается непреодолимое стремление к власти и крестоносная, миссионерская вера в собственную богоизбранность. Суть двух мировых войн и того, что происходит сейчас, на самом деле - походы "правоверного" Запада на "еретический" Восток. Достаточно взглянуть на ту беспрецедентную самоуверенность, с которой возглавляемые Германией страны ЕС, штурмовавшие СССР в 1941 году, сегодня уже обвиняют Россию в том, что она виновата в развязывании Второй мировой войны. Сегодня хорваты, боснийцы и албанцы, сформировавшие Гитлеру целые дивизии СС и совершившие геноцид против сербов в 1941-1945 годах при искренней поддержке Германии, хотят возложить вину за это на сербский народ".

Кович приходит к выводу о том, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они считают их с XIX века "малыми русскими". "Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности, - отметил историк. - Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это лишь подготовка к походу на Россию".