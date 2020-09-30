На Украине произошло событие, символизм и значение которого сложно переоценить: президент Владимир Зеленский под давлением националистов вывел из состава минской Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 87-летнего Витольда Фокина. Того человека в украинской делегации, который призывал исполнять мирные соглашения так, как они написаны, и, похоже, единственного, кто их прочитал и понял.

Последний председатель Совмина УССР и первый глава кабмина независимой Украины Витольд Фокин был введен в состав украинской делегации вместе со своим младшим товарищем Леонидом Кравчуком всего полтора месяца назад как символ стремления Зеленского к миру. Но как только Фокин стал высказывать свое мнение о ситуации, полностью соответствующее договоренностям "Минска-2", он стал неугоден Зеленскому и его окружению. Для этого политику было достаточно заявить, что Минские соглашения нужно выполнять в их политической части, в частности - провести на Донбассе амнистию. Он также отвергал тезис о "российской агрессии", сказав, что никаких фактических и юридических доказательств этому нет и Россия выступает во внутриукраинском конфликте в статусе посредника для примирения враждующих сторон.

Вряд ли Фокин ожидал той волны словесных помоев, которые на него вылили после сделанных им заявлений. Площадной бранью в эфирах телеканалов и в соцсетях по нему проехали глава МВД Арсен Аваков, экс-президент Петр Порошенко и прочие члены неформальной "партии войны", к которым примкнул и глава президентского офиса Андрей Ермак. Под их давлением Зеленский исключил слишком независимого миротворца из состава переговорщиков. "Эта история четко показала, кто есть кто. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны", - прокомментировал Фокин.

На его место Зеленский предлагает ввести Маркияна Лубкивского - дипломата из призыва Ющенко, эталонного бандеровца, ранее уличенного в причастности к наркотрафику. Это как нельзя лучше иллюстрирует цену заявлений Зеленского о стремлении к миру и "безальтернативности Минских соглашений".