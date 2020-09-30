Утверждены правила по защите прав посетителей общепита

Важнейшее нововведение, определенное в документе, касается цен на услуги общественного питания: они должны определяться лишь стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте).

В новых правилах указано: любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не могут быть добавлены в заказ. Это требование должно исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг.

Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и т.д., однозначно указав их возмездный или безвозмездный характер. Причем, потребитель вправе отказаться от оплаты этих дополнительных услуг (расходов), а если они уже были оплачены, - возврата уплаченной суммы.

Новые правила также устанавливают требования по доведению до потребителя необходимого объема информации, обеспечивающего возможность выбора основных или дополнительных услуг.

Сюда входят перечень услуг и условия их оказания; наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием основных ингредиентов и способов приготовления блюд; сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления), а также информация об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции.

"Жалобная книга" сохраняется: исполнитель по-прежнему обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию.