В Британии прошли первые испытания реактивного костюма для врачей "скорой помощи", который должен сделать процесс спасения людей в труднодоступных местах проще и быстрее.

Если раньше, чтобы добраться до человека, попавшего в беду, например, в горах, медикам нужно было идти пешком полчаса, то в летающем костюме это время сократится до 90 секунд, утверждают организаторы испытаний. "Если идея воплотится в жизнь, то у летающего медика будет при себе аптечка с сильным обезболивающим для тех, кто пошел пешком и что-то себе сломал, а также дефибриллятор для тех, кто, возможно, перенес сердечный приступ", - цитирует BBC Энди Моусона, директора Воздушной службы "скорой помощи" Great North. По конструкции костюм немного напоминает тот, что носил Железный человек в одноименном комиксе: шлем с очками, реактивный ранец на спине и две небольшие "турбины"-перчатки, которые надеваются на руки. Мощность аппарата составляет 1050 лошадиных сил, а максимальная скорость превышает 128 километров в час. Технически костюм способен достигать высоты в 3657,6 метра, хотя в целях безопасности рекомендовано летать ниже.