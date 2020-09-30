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30.09.2020 05:38
Рубрика: В мире

В Чехии с пятого октября введут режим ЧС из-за COVID-19

Фото: REUTERS/DAVID W CERNY Фото: REUTERS/DAVID W CERNY
Фото: REUTERS/DAVID W CERNY

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового типа начнет действовать в Чехии с пятого октября. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения республики Роман Прымула.

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По его словам, режим ЧС продлится 30 дней. За это время медики должны справиться с нарастанием второй волны эпидемии коронавируса, пишет ТАСС. Со следующего понедельника на две недели закроются школы в тех районах, где COVID-19 распространяется особенно быстро. К таким, в частности, относятся Прага и примыкающий к столице регион.

Напомним, ранее режим ЧС действовал в Чехии с 12 марта по 17 мая. Всего же с начала пандемии в стране число заболевших превысило 65,8 тысячи, скончались 618 жителей республики. Сейчас лечение проходят 33,5 тысячи человек - это рекордный показатель за все время пандемии.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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