В Евросоюзе появился свой генпрокурор, а в следующем году начнет работу и генеральная прокуратура. Новое ведомство займется, в частности, расследованием неправомерного использования бюджетных средств ЕС, когда речь идет о суммах, превышающих 10 тысяч евро, и трансграничных махинациях с НДС в масштабах от 10 миллионов евро.

Решение о создании в Люксембурге общеевропейского следственного органа было принято в 2017 году, когда стало понятно, что расследование таких преступлений нужно вывести из компетенции отдельных стран-членов ЕС. Год назад была одобрена кандидатура генерального прокурора - им стала бывшая глава национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. Hумынские власти отчаянно сопротивлялись ее назначению. По данным радиостанции Deutsche Welle, на родине против Ковеши выдвигались обвинения в "коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями и предоставлении ложных сведений". Но эти обвинения не помешали Ковеши принести присягу в качестве генпрокурора ЕС. По данным Еврокомиссии, которые приводит Deutsche Welle, только в связи с трансграничными махинациями с НДС страны единой Европы теряют не менее 50 миллиардов евро в год.