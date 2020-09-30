Министерство сельского хозяйства ФРГ выступило с инициативой ввести налог на "благополучие животных". Ради их гуманного содержания на фермах предлагается установить пошлины на мясомолочную продукцию, сообщает портал экономических новостей.

В ведомстве подсчитали, что потребителю надбавки обойдутся всего в 35,2 евро в год (23,8 евро - на мясо, 4,72 евро - на яйца и 6,5 евро - на молоко и молочные продукты). Зато аграрии получат субсидии, которые позволят им расширить стойла для коров или закупить более просторные клетки для куриц- несушек. Ранее министр сельского хозяйства Юлия Клекнер подготовила еще один законопроект по "гуманизации животноводства". Он запрещает фермерам убивать цыплят мужского пола после того, как они вылупляются из яиц. Каждый год в Германии убивают 45 миллионов птенцов, бесполезных для отрасли. Это обычная практика и в других странах ЕС. В ведомстве хотят внедрить лазерные технологии, позволяющие определять пол зародышей еще в инкубаторе. Куда гуманнее не позволить маленьким петушкам появиться на свет, чем убивать новорожденных, считают немцы. Правда, в этом случае себестоимость каждого яйца вырастет на два цента.