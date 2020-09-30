Новости

СМИ: Шунин и Н'Жи едва не подрались в перерыве матча против "Химок" 19:52
Самыми нестабильными оказались цены на сахар и подсолнечное масло 19:48
Военный транспортник США совершил аварийную посадку в Одессе 19:35
Вышел трейлер хоррор-комедии "Вампиры против Бронкса" 19:20
Вышел русский трейлер фантастического триллера "Эллипс" 19:10
РЖД покажут пассажирам новый плацкартный вагон 18:55
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 18:49
В России разрабатывается аналог TikTok для школьников 18:39
Трио флейт прозвучит на Московской канатной дороге 1 октября 18:29
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 18:29
В России появилась платформа для прямой коммуникации общества с властью 18:28
В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США 18:26
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса 18:25
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 18:17
Проект бюджета ПФР внесен в Госдуму 18:07
Мясников назвал симптомы COVID-19, требующие обращения к врачу 17:48
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 17:41
Умер создатель поросенка Фунтика Валерий Шульжик 17:15
Актерский состав нового фильма Содерберга пополнился новыми именами 17:06
Инвалидам будут выдавать коляски без привязки к месту жительства 16:51
Lufthansa прекратила подготовку новых пилотов 16:48
В телеэфире начинается фестиваль спектаклей Свердловского театра драмы 16:20
Объявлены даты проведения "Нашествия" в 2021 году 16:18
В Минпромторге сообщили об иностранных утюгах с прослушкой 16:08
Из-за песчаной бури в Ростове отменены восемь авиарейсов 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Кому в 2021 году могут назначить пенсии досрочно
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
30.09.2020 19:19
Рубрика: Экономика

Средства для целей

В Госдуму внесен проект нового бюджета
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8275)
Правительство внесло в Госдуму проект нового бюджета на 2021-2023 годы. Совет нижней палаты парламента определил дату рассмотрения в первом чтении - 29 октября. В профильном комитете сделали первые выводы: все поручения президента будут финансово обеспечены полностью, а средства на нацпроекты - заложены на все три года. И это несмотря на дефицит казны из-за сложностей в экономике.

Вместе с главным финансовым документом в Госдуму поступили новые бюджеты Пенсионного и других фондов, а также образующие бюджет законопроекты. При внесении документов в правительстве подчеркнули: приоритетами при их формировании стали безусловное исполнение социальных обязательств и реализация национальных целей развития, которые поставил глава государства. Внесенный в Госдуму проект бюджета предусматривает расходы на нацпроекты в 2021 году в размере 2,25 триллиона рублей, в 2022 году - 2,62 триллиона рублей, в 2023 году - 2,79 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В Госдуме это подтвердили. "Задачи две - качество жизни людей и конкурентоспособность страны, - подчеркнул глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Все поручения президента, обозначенные в Послании Федеральному Собранию, будут финансово обеспечены полностью, а средства на нацпроекты заложены на всю бюджетную "трехлетку".

Фото: iStock
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Новый бюджет сформирован в сложных условиях. Основные параметры главного финдокумента претерпели изменение в связи с ситуацией с коронавирусом. Федеральный бюджет будет дефицитным до 2024 года. В предстоящие три года дефицит ожидается в 2021 году на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2,94 триллиона рублей в 2021 году, 1,87 триллиона - в 2022 году, 2,39 триллиона - в 2023 году.

Кабмин с 1 января 2021 года предлагает увеличить МРОТ до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей)

В "комплекте" с бюджетом идут ряд важных социальных поправок. В частности, кабмин с 1 января предлагает увеличить МРОТ до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Это произойдет из-за введения новой методики расчета "минималки" - исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. Как сообщается, размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы. По оценкам Минтруда России, повышение затронет 3,9 млн человек. При этом учет среднедушевого дохода населения должен будет обеспечить уверенный рост "минималки", ожидают парламентарии.

Справка "РГ"

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития с ростом экономики в 2021 году на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей. Инфляция не будет превышать 4%. Согласно документу, доходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 18,8 трлн руб., в 2022 г. - 20,6 трлн руб., в 2023 г. - 22,3 трлн руб. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 21,52 трлн руб., в 2022 г. - 21,88 трлн руб., в 2023 г. - 23,67 трлн руб. Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 г. будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 г. - 1,25 трлн руб., в 2023 г. - 1,41 трлн руб.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Госдуму внесен проект о "заморозке" накопительной пенсии до конца 2023 года
В Кремле отметили новые проявления электоральной культуры в США
Российский авиапром лишили иностранных комплектующих
"Вектор" получил патент на вакцину от коронавируса
РФС не намерен останавливать чемпионат России из-за коронавируса
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ