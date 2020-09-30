Правительство внесло в Госдуму проект нового бюджета на 2021-2023 годы. Совет нижней палаты парламента определил дату рассмотрения в первом чтении - 29 октября. В профильном комитете сделали первые выводы: все поручения президента будут финансово обеспечены полностью, а средства на нацпроекты - заложены на все три года. И это несмотря на дефицит казны из-за сложностей в экономике.

Вместе с главным финансовым документом в Госдуму поступили новые бюджеты Пенсионного и других фондов, а также образующие бюджет законопроекты. При внесении документов в правительстве подчеркнули: приоритетами при их формировании стали безусловное исполнение социальных обязательств и реализация национальных целей развития, которые поставил глава государства. Внесенный в Госдуму проект бюджета предусматривает расходы на нацпроекты в 2021 году в размере 2,25 триллиона рублей, в 2022 году - 2,62 триллиона рублей, в 2023 году - 2,79 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства. В Госдуме это подтвердили. "Задачи две - качество жизни людей и конкурентоспособность страны, - подчеркнул глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. - Все поручения президента, обозначенные в Послании Федеральному Собранию, будут финансово обеспечены полностью, а средства на нацпроекты заложены на всю бюджетную "трехлетку".

Новый бюджет сформирован в сложных условиях. Основные параметры главного финдокумента претерпели изменение в связи с ситуацией с коронавирусом. Федеральный бюджет будет дефицитным до 2024 года. В предстоящие три года дефицит ожидается в 2021 году на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году - 1% ВВП, в 2023 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2,94 триллиона рублей в 2021 году, 1,87 триллиона - в 2022 году, 2,39 триллиона - в 2023 году.

Кабмин с 1 января 2021 года предлагает увеличить МРОТ до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей)

В "комплекте" с бюджетом идут ряд важных социальных поправок. В частности, кабмин с 1 января предлагает увеличить МРОТ до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей). Это произойдет из-за введения новой методики расчета "минималки" - исходя не из потребительской корзины, а из уровня доходов большинства граждан. Как сообщается, размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы. По оценкам Минтруда России, повышение затронет 3,9 млн человек. При этом учет среднедушевого дохода населения должен будет обеспечить уверенный рост "минималки", ожидают парламентарии.

Справка "РГ"

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития с ростом экономики в 2021 году на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей. Инфляция не будет превышать 4%. Согласно документу, доходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 18,8 трлн руб., в 2022 г. - 20,6 трлн руб., в 2023 г. - 22,3 трлн руб. Расходы федерального бюджета РФ в 2021 г. составят 21,52 трлн руб., в 2022 г. - 21,88 трлн руб., в 2023 г. - 23,67 трлн руб. Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 г. будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022 г. - 1,25 трлн руб., в 2023 г. - 1,41 трлн руб.