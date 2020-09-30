В Киеве нашли погибшей сотрудницу посольства США

Загадочное происшествие, которое может обернуться дипломатическим скандалом, произошло на западе Киева. В Шевченковском районе украинской столицы, возле железнодорожных путей, нашли женщину в бессознательном состоянии с проломленной головой.

Спасти ее не удалось, она скончалась на руках медиков. Пострадавшую опознали сразу: при ней было найдено удостоверение на имя сотрудницы посольства США Санвер Никаэло, передает агентство УНИАН со ссылкой на Управление нацполиции Украины.

Согласно одной из версий, смерть Санвер была насильственной. К нападению на нее может быть причастен мужчина, описание которого уже разослано оперативникам. На вид ему 33-40 лет, он высокий - под два метра, одет в спортивную одежду. В нацполиции не исключают и несчастный случай - мол, женщина совершала пробежку в районе парка "Нивки" с наушниками в ушах и не услышала шум приближающегося поезда, который ее задел.

Это станет ясно после экспертизы. Криминалистам предстоит выяснить все детали и установить мотивы. Однако уже очевидно: если на госпожу Никаэло действительно напали, вряд ли целью было ограбление. В дипмиссии США в Киеве пока не делали никаких заявлений по поводу смерти своей сотрудницы.