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30.09.2020 21:28
Рубрика: Власть

В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН

Текст: Марина Алешина

На Смоленской площади прокомментировали выступление главы МИД Германии Хайко Мааса на Генассамблее ООН по делу заболевания блогера Навального. В российском дипведомстве заявления назвали "провокационными" и "циничными". Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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В МИД РФ настаивают, что немецкая сторона озвучивает "безосновательные претензии", заявляя о применении против блогера боевого отравляющего вещества, подпадающего под действие Конвенции о запрещении химоружия.

В Москве назвали речь Мааса проявлением "откровенно враждебной антироссийской линии Берлина", а также напомнили о нежелании немецких властей сотрудничать с российскими коллегами по линии Генпрокуратуры, парламентов и медицинского сообщества.

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