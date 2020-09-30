В МИД РФ назвали провокацией заявления Хайко Мааса в ООН

На Смоленской площади прокомментировали выступление главы МИД Германии Хайко Мааса на Генассамблее ООН по делу заболевания блогера Навального. В российском дипведомстве заявления назвали "провокационными" и "циничными". Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД РФ настаивают, что немецкая сторона озвучивает "безосновательные претензии", заявляя о применении против блогера боевого отравляющего вещества, подпадающего под действие Конвенции о запрещении химоружия.

В Москве назвали речь Мааса проявлением "откровенно враждебной антироссийской линии Берлина", а также напомнили о нежелании немецких властей сотрудничать с российскими коллегами по линии Генпрокуратуры, парламентов и медицинского сообщества.